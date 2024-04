Alekna, disco-record nel nome del padre

Il disco vola di padre in figlio. Dopo 38 anni è caduto il record mondiale maschile più longevo dell'atletica. Ieri notte a Ramona, in Oklahoma, il lituano Mykolas Alekna ha battuto il primato mondiale di lancio del disco: il 21enne figlio di Virgilijus, campione olimpico a Sydney 2000 e Atene 2004, ha raggiunto la misura di 74.35 metri, superando il record di 74.08 metri stabilito dal tedesco dell'Est Jurgen Schult il 6 giugno 1986. Adesso, in campo maschile, il primato più vecchio è quello del lancio del martello del sovietico Yuri Sedych (30 agosto 1986). Il più longevo in assoluto è l'1'5328 sugli 800 di Jarmila Kratochvilova datato 1983.

Spero che il mio record venga battuto presto, auspicava all'epoca Schult. E invece ci sono voluti quasi quarant'anni. Perché ci è voluto tanto? Era l'epoca dei lanci gonfiati e, inoltre, del doping di Stato che permise a diversi campioni della Germania dell'Est di fare uso di sostanze proibite. Non furono mai trovati positivi, motivo per cui ci fu la mozione per cancellare quei record datati e ripartire da zero, per questo poi rimasero nell'albo dei primati. Come quello del disco, la specialità più classica legata all'antichità, pensiamo al discobolo di Mirone del 455 a.C.. A battere Schult ci era andato vicino proprio Virgilijus Alekna, che nel 2000 arrivò a scagliare l'attrezzo a 73.88m, 20 cm meno del tedesco dell'est. Ora Mykolas ha spostato suo padre al terzo posto nella classifica di tutti i tempi.

E pensare che Mykolas, studente dell'Università della California, fino a 16 anni non ha mai tenuto in disco in mano: Giocavo a calcio ed ero un attaccante abbastanza bravo, ma i miei piedi sono diventati più grandi e così ero più lento, allora sono passato al disco. Nato a cavallo tra i due ori olimpici del padre, Alekna jr ha mostrato subito il suo talento da discobolo: tra il 2022 e il 2023 sono arrivati un argento e un bronzo mondiali e un oro europeo; nel 2024, già un record del mondo in attesa degli Europei di Roma e dell'Olimpiade di Parigi. A soli 21 anni, Mykolas è pronto a pescare altri successi, il suo hobby preferito: Vado nei laghi in Lituania.

Mi aiuta a rilassarmi dopo l'allenamento e quando inizio a pescare, mi dimentico di tutto".