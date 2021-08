"Vuole andare via". Allegri lo saluta, Cr7 lascia Torino

Massimiliano Allegri, a sorpresa, ha movimentato la vigilia di campionato della Juventus ma anche quella dell'intera Serie A con le sue dichiarazioni sul futuro di CR7: "Ieri parlando con lui mi ha comunicato che non ha intenzione di restare, oggi non si è allenato e quindi non è convocato per domani. Non sono deluso, ha fatto la sua scelta, ha dato il suo apporto in questi tre anni e ora la vita va avanti com'è normale che sia. Alla Juve sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Buffon... grandissimi campioni ma rimane la Juventus ed è la cosa più importante" : .

Una brutta botta

La squadra resta comunque ottima a prescindere da Cristiano Ronaldo, parola di Allegri: v"Cristiano è un grande campione, gli auguro le migliori fortune, c'è solo da ringraziarlo. I gol verranno distribuiti, tutti li hanno: Dybala, Morata, Kulusevksi, Chiesa, McKennie, Rabiot e Bernardeschi". Il tecnico toscano ha poi chiarito una cosa fondamentale anche senza CR7: "Gli altri giocatori sono già tutti responsabili, ci sono tanti giovani e bisogna migliorare sotto ogni punto di vista. La differenza la farà quanto velocemente arriveremo ad un aspetto mentale giusto, che ci permetta di gestire le partite nei momenti cruciali e di vincerle. Stamattina Cristiano ha detto che vuole andare via, bisogna solo guardare avanti".

La Juve pensa a ripartire

La Juventus dopo la stecca contro l'Udinese alla prima giornata non può già permettersi di sbagliare e contro l'Empoli servirà una partita seria e di un certo livello: "Non abbiamo vinto una partita che si era incanalata bene, ecco perché è importante vincere domani. Sono capitati due imprevisti che non devono più capitare. Abbiamo lasciato due punti per strada per un imprevisto come quelli del Monopoli, che non abbiamo saputo gestire. Altrimenti, con i tre punti, anche l'esigenza di Ronaldo sarebbe stata gestita in altro modo. Nella ripresa abbiamo sbagliato molto tecnicamente, abbiamo comunque fatto una buona partita e stiamo migliorando la condizione". Allegri non si fida della squadra toscana: "Adesso pensiamo alla partita di domani, dovremo fare una bella prestazione per portare a casa i tre punti. Per noi è la cosa più importante, servirà una gara giusta contro una squadra pimpante. Sono incuriosito dal vedere la squadra giocare domani sera. Morata sta bene".

Il futuro di Cr7

Cristiano Ronaldo, dunque, lascia la Juventus senza aver vinto la Champions League ma con 101 reti in 133 presenze totali in tre anni. Nel suo futuro due soli club, almeno sulla carta: il Psg dove troverebbe il suo eterno rivale Lionel Messi oppure al Manchester City di Pep Guardiola che dopo la bruciante finale di Champions League persa a fine maggio avrà voglia di rifarsi. Tra l'altro, se CR finisse ai Citizens la cosa non sarebbe accolta di buon grado dai tifosi dello United che hanno ammirato per sei anni il lusitano ad Old Trafford. I club non vorrebbero spendere soldi per il cartellino del 36enne di Funchal ma i bianconeri vogliono monetizzare dalla sua cessione per mettere a bilancio una plusvalenza. Per sostituirlo si fanno i nomi di Mauro Icardi e Moise Kean (che sembra in vantaggio) ma come ha detto Allegri: "Ora è prematuro fare nomi". La dirigenza avrà ancora 4 giorni per dare al tecnico toscano il giusto rinforzo per cercare di tamponare parzialmente un'uscita così importante.