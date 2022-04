Allegri sbotta contro i giornalisti: "Mi fate ridere, datevi una regolata"

La Juventus ha conquistato la finale di Coppa Italia battendo 2-0 la Fiorentina, grazie ai gol di Bernardeschi e Danilo, bissando così il successo dell'andata. Massimiliano Allegri, al termine del match, si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe nei confronti dei giornalisti proprio all'ultima domanda, prima di lasciare la conferenza stampa: "Per quanto riguarda le prestazione, mi fate ridere. Vorrei prendere tutte le robe che dite o scrivete e cambiate dopo tre ore, tre giorni, una settimana. Cioè, datevi una regolata. Fate delle robe, per l’amor del cielo… vi saluto, arrivederci", l'affondo di un piccato Allegri.

L'analisi della partita

Allegri ha poi analizzato lucidamente la semifinale vinta contro la Fiorentina che permetterà alla Juventus di giocare per un titolo, la Coppa Italia, il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma: "C'è da fare i complimenti ai ragazzi, conquistare la finale era un obiettivo ma non era semplice perché venivamo da 3-4 giorni pesanti, di critiche dopo il pareggio col Bologna. Siamo stati bravi a crearci spazi in attacco e a fare una buona fase difensiva" . Ora, però, è tempo di tuffarsi sul campionato visto che c'è un quarto posto da dover blindare e Allegri ne è consapevole: "La squadra ha vinto da squadra e chi è entrato a gara in corso ha fatto bene. Ora mettiamo da parte la Coppa Italia e pensiamo al campionato".

Il futuro di Max