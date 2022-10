Ambra si è "salvata" da Allegri La Juve no...

Fino al 13 novembre ci sono solo 4 giorni senza calcio in tv, poi i Mondiali. Ma se l'offerta è come quella di ieri con Lecce-Cremonese, Sampdoria-Monza e Sassuolo-Salernitana, tutti finiremo per preferire come divertimento andare all'Ikea.

***

Totti e Ilary, un amore al var» di Striscia la Notizia nuova frontiera del racconto crossmediale: servizi, satira, la finta lei che sembra vera e il tutto, come dicono Siani e Argentero quando rientrano in studio «tutto nel rispetto della privacy».

***

Ambra Angiolini è stata con Max Allegri: «Ho fatto 12 mesi di psicoterapia dopo il mio ultimo ex». Tifosi della Juve in coro: «Almeno lei ne è uscita».

***

Quando si dava Dybala all'Inter Materazzi sui social gongolava scrivendo: «non vedo l'ora». La Joya almeno è stato di parola, a San Siro la dybala mask l'ha fatta vedere.

***

Il celebre «chiacchiere e distintivo» di Bob De Niro ne «Gli intoccabili» è stato rivisitato da Riccardo Trevisani su CR7, definito in telecronaca «Doppio passo e pappagallate».

***

Per Giampaolo esonero numero 9 in carriera, senza essere stato con Preziosi e Zamparini.

***

Ballo Tourè dedica il gol alla mamma, Bonan: «Bello». Di Marzio: «Anche perché è una vita che non segnava, da 6 anni e mezzo».

***

Un collegamento da Roma di Angelo Mangiate su Sky Sport 24 vira sulla cronaca, con un arresto in diretta alle spalle dell'inviato: «Persona portata via con tanto di manette!».

***

Il Gladiatore Russel Crowe in giro per Roma: «Forza Lazio!».