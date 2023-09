America's Cup, a Barcellona sorge una Luna Rossa

Luna Rossa Prada Pirelli arriva a Vilanova i la Geltrù, cinquanta chilometri da Barcellona, dove da oggi sei team, cinque sfidanti e un defender, si incontreranno per la prima volta in vista della edizione 37 dell'America's Cup che si terrà dal 22 agosto al 20 ottobre 2024. Evento di cui, l'annuncio è di ieri, Unicredit sarà Global partner e Global banking partner esclusivo. Quelle al via a Barcellona saranno regate di flotta fino all'ultimo match race tra il primo e il secondo che domenica assegnerà la vittoria.

Luna Rossa arriva con quattro timonieri: i veterani e titolari a bordo delle prime regate sono i due che abbiamo visto in azione a Auckland. Il freddo James Spithill, australiano con una esperienza totale in Coppa, vinta due volte, e match race. E poi Francesco Checco Bruni, ex giovane che conserva un cuore da ragazzo con tante Coppe e tre Olimpiadi nel curriculum. «Ci piace avere dietro di noi dei giovani che spingono dice Checco Bruni vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà». Il più giovane dei nuovi talenti è Marco Gradoni, radio banchina dice che è il più rapido al simulatore e anche in barca. Già maturo e ingegnere c'è Ruggero Ruggi Tita, al collo gli pende la medaglia d'oro conquistata a Tokyo in Nacra 17 classe di cui ha appena dominato il mondiale. Max Sirena, che guida con mano salda il team di Luna Rossa Prada Pirelli, dopo averli visti navigare tutti a Cagliari su LEQ12 Prototype forse li vorrà vedere sul campo contro gli avversari. Ci sono poi i tre trimmer (regolatori vele): uno è il ravennate Umberto Molineris, quello che le ragazze ammirano sui manifesti degli occhiali Prada, ci sono Andrea Tesei olimpionico con il 49er e Vittorio Bissaro, di formazione timoniere Nacra. I favoriti sono come sempre i defender kiwi: Emirates Team New Zealand ha inventato e collaudato a lungo AC 40, Peter Burling e Natan Outtridge conoscono alla perfezione questa piccola barca. Il Challenger of Record Ineos Britannia ha scelto Palma di Majorca come base di allenamento dove hanno utilizzato sia un prototipo LEQ12 che un AC40, ci si aspetta molto dagli inglesi sostenuti da Jim Ratcliffe e guidati da Ben Ainslie: budget senza fine e design assistito da Mercedes. Gli altri sfidanti sono Alinghi Red Bull, sfida voluta da Ernesto Bertarelli con un team giovane ma anche con il designer di Formula uno Adrian Newey. Ritorna il team americano NYYC American Magic, dove Terry Hutchinson ha conservato il ruolo di skipper, i due timonieri da guardare Paul Goodison e Tom Slingsby. Arriveranno anche i francesi: il team Orient Express voluto da Stephan Kandler e Bruno Dubois per una sfida attraverso la Societe Nautique de St Tropez, ultimi arrivati però sanno correre.

Tv: ore 15,30 Canale 20 e Sky