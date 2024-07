Amici miei, film ai titoli di coda: Verstappen e Norris scontro e lite

Ascolta ora 00:00 00:00

Amici miei non è un film che va di moda in Formula 1. Ogni tanto però capita che due ragazzi cresciuti insieme facciamo amicizia. Almeno fino a ieri Verstappen e Norris erano amici veri. Si frequentavamo a Monte Carlo, scherzavano sempre tra di loro. Poi è arrivato il Gran premio d'Austria con un crash che ha rivoluzionato il risultato della gara e rotto un'amicizia. «Se ammetterà di essere stato stupido e scorretto, nessun problema ad essere ancora sua amico», ha detto Norris. Peccato che Max non si sia preso nessuna colpa: «Non credo di essere stato troppo aggressivo, qualcun'altro lo è stato. Si è tuffato, magari anche in ritardo. Ci siamo toccati in modo un po' imbarazzante...».

A innescare il duello è stato un errore al box Red Bull al secondo stop. Quanto è bastato per permettere a Norris di rientrare in pista in zona Drs. E lì, sotto pressione, anche Max ha sbagliato come non gli capitava da tempo. Lando ci ha provato. Una, due, tre volte. Ha cominciato a discutere via radio: «Si sposta in frenata! Non può farlo!». Lando è passato una prima volta alla curva tre, ma poi dopo esser andato largo ha lasciato la posizione a Max. Quattro giri dopo eccolo ancora lì, questa volta affonda all'esterno, ma Max di si difende duro, come non doveva fare da tempo. Si toccano una, due volte. Saltano la gomma posteriore sinistra di Max e la posteriore destra di Norris. Max rientra ai box su tre ruote e riparte, si prende anche 10 di penalità perché i commissari lo giudicano colpevole. Lando rientra, ma non può ripartire.

Tra i due litiganti gode George Russell al quale la fortuna restituisce quanto gli aveva tolto in Bahrain nel 2020. Sul podio salgono anche Oscar Piastri e Carlos Sainz che salva il fine settimana di una Ferrari decisamente appannata.

Leclerc era addirittura uscito di scena al via, quando, toccato da Piastri, aveva rotto l'ala anteriore: ha chiuso undicesimo. Paga le qualifiche, l'esser scattato troppo indietro. Un leggero miglioramento da venerdì a domenica c'è stato, ma è poco per essere contenti.