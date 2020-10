"Anche Dio ha una Panda 4x4", la foto di Roberto Baggio fa il boom sul web

Quando l'assenza si fa presenta, l'uomo diventa mito. Ecco come riassumere il clamore che si è creato attorno a un semplice scatto che non avrebbe nulla di eccezionale se non fosse che il protagonista è uno degli eroi calcistici più amati della storia del calcio italiano, Roberto Baggio. Il Divin Codino ha appeso gli scarpini al chiodo nel lontano 2004, i 18enni di oggi erano troppo piccoli per ricordare le sue evoluzioni sul pallone, le magie di un campione trasversale che è stato amato da tutti senza appartenenze, riconoscendo in lui un talento universale. A rendere ancora più memorabile lo scatto, che in poche ore è diventato virale sui social, c'è anche una macchina. Non un bolide sportivo, non una hypercar di lusso ma una Panda 4x4, il simbolo di quella generazione degli anni Ottanta e Novanta cresciuta a pane e Roberto Baggio.

Il campione rifugge qualunque tipo di esposizione mediatica. A differenza dei suoi ex colleghi, ormai pensionati di lusso, non partecipa ai salotti televisivi per commentare il calcio di oggi. Raramente lo convincono a rilasciare un'intervista, Roberto Baggio è legato a un mondo calcistico che non esiste più, soppiantato dalla frenesia di quello moderno in cui è impossibile ritrovare un giocatore con le sue caratteristiche. Anche per questo motivo il Divin Codino è cristallizzato nella memoria dei nostalgici del pallone come se il suo ricordo fosse esso stesso un cimelio, il più prezioso. La sua apparizione, nemmeno troppo nitida, in uno scatto rubato dalla figlia mentre armeggia vicino a una Panda 4x4 che, a volerla collocare nella linea del tempo, appartiene agli anni in cui lui era ancora il protagonista indiscusso delle domeniche degli italiani, ha inevitabilmente generato grande clamore.