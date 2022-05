"Abbiamo paura". Ancora guai per Theo Hernandez

Theo Hernandez ancora nei guai, come a febbraio, per colpa del suo pitbull. Il cane dell'esterno francese del Milan, infatti, è nuovamente fuggito dalla villa del calciatore rossonero e questa volta ha aggredito un passante in modo violento da procurare una prognosi di 30 giorni per contusioni e fratture. Un cittadino di Guanzate, infatti, ha sporto denuncia per essere stato aggredito dal molosso di proprietà dell'ex calciatore del Real Madrid. Già nei mesi scorsi il pitbull di Theo Hernandez e della compagna Zoe Cristofoli era fuggito dalla villa dei due e ucciso un cane pinscher con la sua padrona che aveva tentato in tutti i modi di difendere se stessa e il suo malcapitato cane di piccola taglia.

Secondo quanto riporta il quotidiano locale La Provincia di Como, l'episodio risalirebbe allo scorso 27 marzo ma sarebbe solo di queste ore la presentazione della querela da parte degli avvocati Carlo Cioppa, Stefano Goldstein e Manuela Frigerio che curano gli interessi di Lorena Pasin e del marito Eros. "Abbiamo paura. Mai avremmo immaginato che potesse ripetersi quello che era già accaduto un mese prima. Invece mio marito, mentre in mia compagnia portava a passeggio i nostri tre cani, è stato aggredito dal pitbull del signor Theo Hernandez".

L'aggressione del cane di Theo Hernandez sarebbe stata improvvisa e repentina. Dal racconto della coppia aggredita, infatti, si evince come i due stessero camminando con il loro tre cani, un chihuahua tenuto in braccio, un pastore australiano e un galgo spagnolo al guinzaglio. Una volta transitati vicino alla villa del calciatore francese, dove c'era una macchina in attesa davanti al cancello, è successo l'increscioso fatto. "Ho sentito delle urla, mi sono girata e ho visto mio marito aggredito dal pitbull che era uscito dal cancello della villa". Una notizia scomoda per il difensore del Milan uscita fuori a poche ore da un match delicato, quello di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I rossoneri, infatti, sono primi in classifica, padroni del loro destino nella lotta scudetto contro l'Inter di Simone Inzaghi.