Gli annunci del governatore Cirio. "Vuelta in Piemonte e sogno il Mondiale"

Estasiato dalla grandezza del Tour, conquistato dalla passione dei suoi corregionali, impaziente di realizzare altri sogni, ad incominciare dalla Grande Partenza della Vuelta. «Siamo alla volata finale, mancano solo alcuni dettagli ma siamo messi molto bene spiega Alberto Cirio, governatore del Piemonte -. Le ATP Finals di tennis peraltro ci hanno insegnato l'importanza dell'essere presenti in maniera pluriennale nei grandi eventi sportivi e questi sono chiaramente eventi di caratura mondiale. Le tappe del Tour sono state il risultato di un lavoro straordinario e i collegamenti tv un'occasione enorme di promozione del nostro territorio».

Difatti il Piemonte sta investendo in maniera ormai sistematica nel ciclismo, come dimostrano la grande partenza del Giro d'Italia (sia quest'anno che nel 2021), la due giorni del Tour appunto (oggi la partenza da Pinerolo verso Valloire, ndc), e le trattative ormai avanzate per la partenza della Vuelta dell'anno prossimo confermate di recente dallo stesso direttore del grande giro iberico Javier Guillén.

Tra i sogni di Alberto Cirio c'è anche un mondiale nelle terre del Piemonte, in particolare a San Francesco al Campo, in un velodromo coperto che dovrebbe sorgere nei prossimi anni. «Ci stiamo lavorando ci spiega sempre il governatore -, anche se chiaramente ci vorrà un pochino più di tempo».

Non perde tempo Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana anche lui ieri a

Torino per l'arrivo di tappa. Dopo l'annuncio ufficiale dell'oro di Atlanta 1996 Silvio Martinello che scenderà in campo per la poltrona di numero uno del ciclismo italiano, Dagnoni ieri ha confermato di volersi ricandidare.