Arriva il riscatto Ducati: sprint ad Alex Marquez. E Bezzecchi è solo nono

Non esistono piste preferite per una Casa o un pilota, ha ripetuto spesso l'Ingegner Gigi Dall'Igna di Ducati, ma certo è che la Rossa è tornata a sorridere in un sabato che ha visto le nere Aprilia faticare. La sprint del Gp di Catalogna ha visto infatti ben due Ducati sul podio insieme alla Ktm di Pedro Acosta che aveva firmato la prima pole della stagione. Assente Marc Marquez, a casa dopo le fratture al piede per la caduta a Le Mans. A fare le sue veci ci ha pensato il fratello Alex, che ancora una volta ha confermato di avere un grande feeling con il circuito di Montmelò. Scattato molto bene dalla terza casella della griglia, il pilota della Gresini Racing in pochi giri ha preso la testa della gara. La replica dello "Squalo di Mazarron" è arrivata al nono dei 12 giri in programma, quando sembrava ormai troppo tardi. Ne è seguito un duello con Alex che alla fine ha avuto la meglio. Bene anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), terzo. Sesto posto invece per Pecco Bagnaia (altra Ducati), in difficoltà anche in qualifica.

"Sono contento per la vittoria, ma non è stata una gara perfetta - così Alex Marquez al traguardo -. Ho spinto forse un po' troppo all'inizio così alla fine ne ha sofferto la gomma anteriore. Dobbiamo migliorare se vogliamo lottare per la vittoria in gara lunga". La prima Aprilia è quella Trackhouse di Raul Fernandez, quarto, che non è riuscito ad arginare la rimonta del Diggia. Solo nono Marco Bezzecchi, mentre il compagno di squadra Jorge Martin è caduto nelle prime fasi della corsa. "C'è un po' di amarezza . ha detto il Bezz -, è stata dura perché non mi sono mai veramente sentito bene sulla moto. Nei primi giri ho guadagnato qualche posizione, ma le ho riperse perché non ero veloce: non acceleravo e non riuscivo neanche a staccare forte. Dispiace perché le seconde prove libere non erano andate male, poi non sono più riuscito ad avere le stesse sensazioni". Nonostante tutto, il Bezz resta in testa alla classifica mondiale piloti con 2 punti di vantaggio su Martin e +37 su Pedro Acosta risalito in terza posizione.

Oggi si ripete con la gara lunga e a fare il tifo per il Bezz ci sarà anche Valentino Rossi, a Barcellona in qualità di proprietario del team VR46 di Di Giannntonio e Morbidelli e mentore speciale per tutti i piloti dell'Academy, a partire dal Bezzecchi. "Marco era visibilmente in difficoltà, ma è stato bravo a portare a casa il miglior risultato possibile - ha sottolineato il Doctor -.

Alla fine premia la costanza se vuol provare a vincere il titolo. Marco deve puntare ad arrivare davanti a Martin, diretto rivale nella corsa iridata, fare più punti di lui, poi qualche weekend difficile ci sta per tutti".

TV: oggi ore 14 gara (Sky e TV8)