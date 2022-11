"Aspetta, no?". La furia di Luis Alberto dopo la sostituzione

La Lazio ha vinto il terzo derby consecutivo nel girone d'andata e il popolo biancoceleste è in festa. Non è passato in secondo piano, però, un episodio accaduto al 70' tra il centrocampista Luis Alberto e il tecnico Maurizio Sarri: durante un contrasto aereo con un avversario con lo spagnolo che cade a terra sbattendo il ginocchio.

Cosa è successo

Con ampi gesti ha richiamato l'attenzione della panchina rimanendo alcuni secondi a terra e facendo temere per il peggio. L'infortunio è avvenuto in prossimità della fascia laterale del terreno di gioco dove sono sistemate le panchine delle due società ma dalla parte più lontana rispetto a quella laziale: la sottolineatura va fatta perché Luis Alberto e Sarri non hanno la possibilità di parlarsi da vicino e, con ampi gesti, provano a capire il da farsi. La Roma attaccava in forcing cercando il pareggio, i biancocelesti erano tutti indietro a difendere il risultato: Sarri chiama dalla panchina Basic che si toglie la pettorina ed è pronto a sostituire Luis Alberto.

"Aspetta un minuto..."

Lo spagnolo, però, non ci sta e con ampi gesti dice di aspettare, vuole capire se può rientrare in campo. Niente da fare, il quarto uomo è già con il tabellone luminoso pronto per la sostituzione. Su tutte le furie e platealmente, il centrocampista urla " Aspetta un minuto, no? ", mentre si avvia in direzione della sua panchina. Sarri, con ampi gesti, gli ha fatto capire che non si poteva fare altrimenti mentre Luis Alberto continua a chiedere spiegazioni, a distanza, al suo mister. "Perché?" sembra dire allargando le braccia quasi incredulo per la velocità con cui è stato sostituito.

"Non potevamo aspettare"