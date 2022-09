Assist, rissa e vittoria: la prima di Icardi al Galatasaray

Mauro Icardi è sceso in campo venerdì sera per la prima volta con la maglia del Galatasaray, nel match vinto per 2-1 dalla squadra di Okan Buruk contro il Konyaspor. Maurito è subentrato al collega Bafitimbi Gomis al 61' e ha lasciato il segno davanti ai suoi nuovi tifosi che l'hanno accolto in maniera davvero calorosa. L'ex capitano dell'Inter ha favorito l'autorete con cui il Galatasaray ha vinto la partita e ha partecipato ad una baruffa, che ha coinvolto il portiere avversario Ibrahim Sehic, poi espulso.

Icardi, infatti, nel tentativo di difendere un suo compagno di squadra è entrato in collisione con il porrtiere avversario e da quel momento in poi si è scatenato un parapiglia, che ha portato al giallo per entrambi. Peccato che l'estremo difensore del Konyaspor fosse già ammonito e dunque espulso dal direttore di gara. Inizia dunque in maniera frizzante l'avventura di Icardi con la maglia del Galatasaray con l'argentino che vuole il rilancio dopo due stagioni estremamente difficili e ai margini del Psg.

Da quando ha lasciato l'Inter, il 29enne di Rosario non è più riuscito a trovare la pace e la tranquillità necessaria per fare quello che in nerazzurro fece per ben 124 volte: segnare. Con il Psg solo il primo anno si può considerare positivo mentre nelle ultime due stagioni Maurito non è praticamente mai sceso in campo. Il prestito al club turco servirà per rilanciarsi e magari - chissà - per rivederlo in uno dei cinque top campionati nella prossima stagione.

L'ex capitano dell'Inter in Italia è sempre stato corteggiato da Milan e Juventus che hanno poi preferito virare su altri obiettivi. Comportarsi bene in Turchia, però, potrebbe aumentare l'appeal nei suoi confronti visto che al momento è diventato uno dei tanti mentre 4 anni fa all'Inter era considerato "il re di Milano".