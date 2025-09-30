Sinner, avanti facile Musetti si infortuna

Gioie e dolori per il tennis italiano ieri in Cina. Nel prestigioso torneo di Pechino, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti erano impegnati per approdare alle semifinali dell'ATP500 asiatico. Il n.2 del mondo ha risposto presente, prevalendo nella sfida contro l'ungherese Marozsan col punteggio di 6-1, 7-5. Dopo un primo set dominato, mettendo in mostra un tennis iper aggressivo e potente, Sinner è un po' calato di intensità e l'avversario ha migliorato il rendimento alla battuta. Sotto di un break 4-5 nel 2° parziale, l'altoatesino ha concluso da campione, rifilando una serie di tre giochi a zero all'ungherese e chiudendo in due parziali. Sul suo cammino quest'oggi (alle 8 italiane) ci sarà Alex de Minaur, sconfitto in tutti e 10 i precedenti.

Niente da fare per Musetti, costretto al ritiro all'inizio del terzo set contro l'americano Tien. Era cominciata bene la partita per il toscano, dominante da fondo e a segno nel primo parziale 6-4. Nel secondo, mancata l'opportunità di andare avanti di un break in apertura, Lorenzo ha sofferto per un problema al gluteo sinistro che lo costretto all'intervento del fisioterapista (foto). Persa la seconda frazione 6-3 e sotto 0-3 nella terza, si è concretizzato il ritiro.

Una decisione accolta dai fischi e dai buu del pubblico cinese, severo nei confronti del toscano anche per l'episodio del match contro Perricard in cui il tennista italiano aveva insultato una parte degli spettatori per i colpi di tosse che lo disturbavano.