Audi "elettrizza" Cortina con A6 e la potente S6

Provate a ripetere, cronometro alla mano, più volte e il più velocemente possibile, senza incespicare, hastag compreso, il titolo di testa: #audiprimaberlinaelettrica.it.

Siete riusciti a stare sotto i 4 secondi? Bene, allora salite a bordo con noi e toglietevi uno di quegli sfizi, che non lasciano tracce solo sulla neve, che punteggia le Tofane, ma anche e soprattutto nel cuore.

Per quel curioso gioco delle coincidenze, che qualcosa di sicuro vorrà dire, il debutto della prima berlina elettrica Audi A6 e-tron, declinata nelle configurazioni Sportback e Avant è avvenuto in una cornice ad alto voltaggio: fianco a fianco, per intenderci, con la discesa libera trionfale di Sofia Goggia, il primo giorno e, il giorno dopo, con il Super G divorato da Federica Brignone.

Cose da Quattro Anelli che sembrano già prendere, corpo e foma da Cinque (cerchi olimpici).

Ma torniamo con le mani sul volante per guidare questa prima volta di Audi.

Autonomia sino a 756 chilometri e potenza di ricarica sino a 270 kW in DC, Audi A6 e-tron recupera sino a 310 chilometri in 10 minuti ad una colonnina super charge.

Però, che galoppata ti viene da pensare quando scendi da questo condensato di tecnologia, ma c'è giusto il tempo di tirare un altro bel respiro e salire ancora più in vetta (ma accontentarsi già del meglio, ad Ingolstadt, proprio mai?) per farsi sorprendere dalla S6 e-tron, con cui abbiamo quasi flirtato, tra un tornante e l'altro, per lo spettacolo di dinamismo, reattività e silenziosità che è riuscita a regalarci.

Spettacolo delle creste dolomitiche, pizzicate dal sole, a guardarci dall'alto in basso, e spettacolo a bordo, grazie a quello che in Audi hanno voluto chiamare palcoscenico digitale, massima espressione della digitalizzazione con il comando vocale abbinato all'intelligenza artificiale, i retrovisori esterni virtuali e il tetto panoramico elettro cromatico.

Temperature inferiori allo zero, durante la nostra prova, ma le qualità dinamiche e le prestazioni di questa maggiorata di classe dell'Audi S6 e-tron, che abbiamo potuto guidare più a lungo, non hanno fatto un plissé.

Con 503 CV, che diventano addirittura 551 attivando la funzione Launch control in partenza, il tempo nello 0-100 km/h è di appena 3,9 secondi (ecco spiegato il nostro giochetto che ha fatto da incipit a quest'articolo) e la velocità di punta è di ben: 240 km/h il che vuol dire mettersi dietro alle spalle un discreto numero di supercar elettriche.

Premi sull'acceleratore e sorpassi in un lampo con la sicurezza della trazione, resa disponibile dai due motori (uno per le ruote anteriori, uno per quelle posteriori) anche in condizioni di bassa aderenza con neve e ghiaccio ad alternarsi sull'asfalto.

E se Audi A6 Sportback e-tron e Audi A6 Avant e-tron, nelle versioni d'ingresso in gamma, sono caratterizzate da una potenza massima di 326 CV che garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi, una velocità massima di 210 km/h (autolimitati) e una batteria da 83 kWh che consente di percorrere sino a 627 chilometri in configurazione Sportback e sino a 598 chilometri nella variante Avant, con la variante sportiva Audi S6 e-tron quattro della nostra prova, l'autonomia massima si attesta a 675 chilometri per la configurazione Sportback e 647 chilometri per la Avant.

Gira e rigira tagliare il traguardo ha

sempre un prezzo: si parte per l'A6 Sportback e-tron da 65.500 euro per arrivare a 85.500 euro, mentre la S6 Sportback e-tron apre a 99.500 euro con un percorso di dotazioni e allestimenti che ci porta a quota 108.500 euro