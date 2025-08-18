Italvolley under 21 sul tetto del mondo

Il futuro dell'Italvolley femminile è già qui. A Surabaya (Indonesia), le azzurrine conquistano la medaglia d'oro al Mondiale Under 21, successo che fa il paio con quello del 2021 e si aggiunge ai due argenti delle edizioni 2019 e 2023. Contro il Giappone, arrivato in finale da imbattuto, le ragazze di Gaetano Gagliardi (nella foto tratta dal sito Federvolley) si sono imposte col risultato di 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, 15-11), al termine di una partita dalle mille emozioni. Grande protagonista l'opposta azzurra Merit Adigwe, classe 2006 dell'Imoco Conegliano e MVP del torneo, che coi suoi 34 punti ha messo la firma sul trionfo di un gruppo destinato a raccogliere il testimone delle sorelle maggiori allenate da Julio Velasco, che dopo le vittorie all'Olimpiade e in VNL daranno la caccia al Mondiale a partire da venerdì prossimo. Un movimento, quello della pallavolo azzurra, che si conferma di assoluta eccellenza, pronto a garantire un ricambio generazionale di altissimo livello alle spalle di una Nazionale che sta facendo la storia del volley.

Coach Gagliardi è il ritratto della felicità: "Dopo la finale persa lo scorso anno all'Europeo Under 20, vincere il Mondiale è un sogno che si avvera. Le ragazze hanno reagito con carattere dopo un brutto terzo set, faccio i complimenti a tutte loro perché hanno fatto un lavoro straordinario. Ringrazio il presidente Manfredi, il direttore tecnico Mencarelli e anche Velasco, la cui vicinanza è stata preziosa".

A proposito di Velasco, il ct della Nazionale ha messo nel mirino la rassegna iridata in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "In VNL abbiamo vinto anche senza

giocare bene. Le ragazze sanno di essere forti, ma l'obbligo di vincere è il fardello più pesante per uno sportivo. Per questo non parliamo né dell'Olimpiade né del Mondiale: la nostra filosofia è quella del qui e ora'".