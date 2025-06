Carlos alla parigina. Erano tutti per lui

Ascolta ora 00:00 00:00

Il pubblico francese ha fischiato Sinner e tifato per Alcaraz. Sopra l'AI di X vede lo spagnolo come parigino adottato.

***

Lo chef Bruno Barbieri sui social ha seguito la finale da tecnico fomentato: «non entrano le prime di servizio e questo è un problema». Lo ha fatto con un'improbabile parrucca arancione con le treccine alla Pippi Calzelunghe. «La metto per scaramanzia». Abbiamo perso ma lo show c'era.

***

In settimana molti hanno sfottuto Sinner per il suo look con maglietta verde e cappellino blu. Ricordava Luigi, di Bro di SuperMario dei videogame Nintendo, sui social gli scrivevano «forza Luigi».

***

Parata di stelle ed ex sportivi sotto il sole di Parigi: l'87enne Dustin Hoffman era senza cappello, c'erano Nathalie Portman e Spike Lee che tifava Alcaraz, e che ha dominato la scena con berretto e occhiali da sole anche per la vittoria di Coco Gauff. Absolute Cinema!

***

Il tifo francese per lo spagnolo ha scatenato le ire dei nostri. Roberta Berlinghieri su X: «In tribuna noto una sproporzione tra i tifosi di Alcaraz e di Sinner. Ma io vi lancio i bidet».

***

Iconiche e glaciali nonostante la tensione, in tribuna c'erano anche le mamme dei due finalisti, l'aplomb di donna Siglinde in tv è usata sui social come base per meme.

***

Gli arbitri sbagliano anche nel tennis, a Sinner chiamano una battuta fuori ma Alcaraz mostra come la palla fosse dentro. Applausi.

***

«La più lunga finale del Roland Garros di sempre. Pensare che è iniziata che Spalletti era ancora CT dell'Italia». @unfairplay

