Bagnaia, pole e penalità: Marquez si allarga

Scarperia Nuvola Rossa scalda il Mugello e firma il miglior tempo dell'importante turno di prequalifiche del Gran Premio d'Italia, ma poi Bagnaia subisce una penalità di 3 posizioni in griglia di partenza del GP di domenica: Pecco paga l'impeding ai danni di Alex Marquez.

Il leader del mondiale Martin invece non va oltre il settimo posto. Molto più in difficoltà gli italiani con Di Giannantonio 12esimo, Bezzecchi 14esimo e Franco Morbidelli 15esimo che non è riuscito a confermare quanto fatto di buono nel primo turno di prove libere.

«Essere primi fa sempre piacere, ma non era il focus principale. Mi trovo bene con la moto e questo ci aiuta molto per essere pronti per le qualifiche. Mi gasa da matti correre in Italia. Quando sono entrato nel box per le libere c'era già tantissima gente che urlava. È stato da pelle d'oca. Correre qua al Mugello non è magico soltanto per la pista ma per tutto il contorno», il commento dopo le prequalifiche del due volte campione del mondo.

Nonostante il miglior tempo Bagnaia sa di dover tenere alta la concentrazione soprattutto nei confronti di un Marc Marquez che se all'inizio dell'anno era visto come terzo incomodo, adesso è da considerare un pretendente al titolo.

Oltre al GP, a tenere banco anche il mercato piloti. In conferenza stampa lo spagnolo ha detto di avere le idee molto chiare per il 2025: «Il team Pramac non è una opzione, non voglio passare da un team satellite a un altro. L'anno scorso pensavo a divertirmi e ritrovare quella fiducia per esser di nuovo competitivo, ma se vuoi lottare davvero per il campionato del mondo devi cercare di avere una moto più aggiornata di un team ufficiale».

Un verdetto che esclude drasticamente il team toscano della Pramac, sempre più vicina a Yamaha se non avrà il 9 volte campione del mondo.

Tv: oggi pole alle 10,50 e Sprint alle 15, domani Gp alle 14 (dir. Sky e TV8)