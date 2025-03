Bagnaia prova a dare battaglia, ma vince sempre Marquez

Ascolta ora 00:00 00:00

La risposta è arrivata nella Sprint del Gran Premio delle Americhe. Nel feudo a stelle e strisce di Marc Marquez c'è stata l'attesa reazione di Pecco Bagnaia. Il tre volte campione del mondo ha fatto una partenza perfetta dalla sesta casella della griglia per recuperare posizioni sul compagno di squadra che, per la terza volta quest'anno firmava la pole, l'ottava in carriera ad Austin.

Pronti, via, Pecco ha sorpreso tutti con un sorpasso all'interno alla prima curva. I primi giri sono stati caratterizzati da un bel duello tra i due ducatisti ufficiali, infiammando l'animo dei tifosi. Marc ha poi deciso di iniziare la sua cavalcata sulla pista amica dove aveva già vinto ben sette volte. Alle sue spalle il fratello Alex, in una corsa fotocopia ai primi due gp della stagione. Dietro, un Pecco agguerrito, che ha dimostrato una bella determinazione, anche se ancora non basta.

Cannibale e Sceriffo, Marc Marquez si è confermato di un altro pianeta sulla pista texana ed è andato a vincere la Sprint del GP delle Americhe con il fratello secondo e Pecco, terzo. «Le condizioni delle gomme sono cambiate tanto rispetto alla mattina, all'improvviso mi sono scomposto. Ho preso un po' di spavento ma poi ho ritrovato il mio ritmo. È stata una bella battaglia con Pecco e Alex», ha detto lo spagnolo della Ducati ufficiale. «Marc è mostruoso al settore 3, gira tanto stretto, per noi inarrivabile», ha confessato Alex. Abbastanza soddisfatto anche Pecco: «È tutto il weekend che mi sono allenato per la partenza e sono contento. Sono stato preciso e mi sono buttato dentro all'interno. Un bel primo giro e con Marc eravamo incollati. Sono soddisfatto perché abbiamo fatto un passo in avanti. È la prima volta quest'anno che riesco ad essere incisivo». «Marc è stato bravissimo ma sono molto contento perché Pecco è stato incredibile, ha fatto i primi giri da campione. L'ho visto molto combattivo e concentrato e sono sicuro che presto tornerà il Pecco che conosciamo», ha commentato Gigi Dall'Igna.

Ai piedi del podio Fabio Di Giannantonio, seguito dall'altra Ducati del team VR46 di Morbidelli, decimo Bezzecchi.

Oggi il gran finale con la gara lunga in programma alle 21, in diretta su Sky Sport e in streaming su Now.