Montezemolo: "Una Rossa senz'anima"

Il Bahrain annulla l'uomo. Non c'entrano i diritti civili, ma solo le caratteristiche del circuito dove si correrà il 4° Gp stagionale. Qui il pilota può inventarsi poco o nulla. Se una macchina è superiore c'è poco da fare. E nulla oggi sembra poter impensierire le due McLaren che con Piastri e Norris hanno monopolizzato le prove del venerdì. Russell è rimasto a oltre 5 decimi, come Leclerc. Antonelli (che ha avuto un problema all'intercooler durante la prima sessione) è più vicino a Russell di quanto Hamilton non lo sia a Charles. Ma comunque quei due là davanti sembrano davvero imprendibili. Verstappen (7°) è ancora più lontano, ma i venerdì della Red Bull ormai lo sappiamo sono falsi come una banconota da due euro. La Ferrari ha portato un nuovo fondo, un'evoluzione messa in cantiere ancora prima che in Australia esplodessero tutti i problemi. È un passo avanti, ma non il tocco magico. «Le McLaren se non sbagliano hanno 2/3 decimi di vantaggio. Il nuovo fondo ci dà un po' più di carico, ma il beneficio svanisce quando le gomme si surriscaldano», ha ammesso Vasseur. Charles potrebbe lottare con Russell, non con le McLaren. A un Gp, dopo 10 anni, ci sarà per la Rossa un tifoso specialissimo: l'ex presidente Luca di Montezemolo. Da tifoso vero la sua analisi al Tg1: «Tornare è una emozione e spero di portare fortuna alla Ferrari perche ne ha molto bisogno.

Da tifoso mi sento triste perché vedo una squadra senza un'anima, la Ferrari è passione, è lavorare giorno e notte, è non arrendersi mai e poi sono un po' arrabbiato perche speravo quest'anno di vedere fin dall'inizio un'auto veramente competitiva». Quanto ad Hamilton «è un grandissimo, fa parte della storia della F1, sa che ha l'ultima occasione, il problema è però avere una vettura da mondiale».