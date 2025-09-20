A Baku le Ferrari iniziano davanti a tutti. E si risveglia persino Hamilton. Leclerc 2°

Se sia l'inizio di un sogno di fine estate o soltanto l'ennesima illusione di una stagione fin qui fallimentare, lo scopriremo solo dopo le qualifiche di un Gp dove da 4 anni parte sempre in testa Leclerc che poi però mai è riuscito ad arrivare in fondo davanti a tutti. Questa volta il weekend di Baku che riporta la F1 lontano dall'Europa per le ultime 8 gare stagionali, ci regala un doppio lampo rosso con Hamilton addirittura davanti a Leclerc di 74 millesimi e gli altri tutti lontani, molto lontani. Nulla di indicativo perché le Mercedes erano indietro di motore, le McLaren hanno avuto dei problemi (Norris a muro) e le Red Bull sappiamo come comincino sempre al rallentatore.

Ma la doppietta del venerdì regala comunque un sorriso perché finalmente si è visto Hamilton dare del tu alla Sf25 nonostante una prima ora complicata. "La prima sessione è stata impegnativa perché ho dovuto abituarmi ai freni, ma abbiamo fatto dei buoni cambiamenti per la FP2. La macchina è sembrata migliore, tutto ha iniziato a funzionare bene e mi sono sentito sempre più a mio agio giro dopo giro. È stato molto positivo avere una seconda sessione così solida, probabilmente la mia migliore FP2 dell'anno, che dimostra i progressi che stiamo facendo. Credo proprio che stiamo andando nella giusta direzione". E sapendo quanto sia bravo Charles tra questi muri, ritrovarsi anche un Hamilton in palla, può regalare alla Ferrari un fine settimana interessante. "Sognare non è una buona cosa ha smorzato i toni Fred Vasseur - I margini sono minimi, in qualifica ci sarà un gruppo molto ravvicinato. Anche la simulazione gara è andata molto bene. E' un buon venerdì, ma non sappiamo il livello degli altri. Non sarà semplice, dobbiamo limare anche un millesimo, oggi è andata bene e non potevamo fare meglio". Cominciare con il passo giusto non è scontato e può comunque cambiare la storia del weekend in cui la McLaren potrebbe già assicurarsi il Mondiale Costruttori ("Le regole d'ingaggio tra i nostri piloti comunque non cambieranno", ha comunque detto Stella). A Baku e lo abbiamo visto già ieri, il rischio di finire a muro è altissimo. Ieri un po' tutti sono andati a baciare i muri, anche se l'unico a rimetterci davvero è stato Norris.

Sarà una sessione di qualifica alla Monte Carlo, anche per questo piace tanto a Leclerc che al contrario di Vasseur, continua a sognare: "Penso che ci sia parecchio potenziale in questo weekend. Abbiamo fatto un buon lavoro, ma voglio tirare fuori ancora di più".

Tv: oggi ore 14 pole, domani Gp alle 13 (Sky). Diff. Tv8 16,55 pole, domani Gp alle 16.