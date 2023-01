Bastianini vince sulla neve. Sms a Bagnaia per la pista

Madonna di Campiglio - La stagione 2023 è iniziata sulle nevi di Madonna di Campiglio. Dal palco alle piste da sci, l'evento Campioni in pista, organizzato da Ducati insieme ai partner Lenovo in MotoGP e Aruba in SBK, è continuato ieri con una gara di sci che ha visto coinvolti i piloti MotoGP, il ceo Claudio Domenicali, così come la stampa. Primo al traguardo, Enea Bastiniani ha esultato. «Ho vinto la prima gara dell'anno!», tra le risate e le strette di mano, intanto la Bestia ha portato a casa il primo confronto. Per lui e Bagnaia, il compagno di squadra sarà il primo rivale.

«Pecco è campione del mondo e dovrò imparare molto da lui. Così come a lavorare in una squadra ufficiale. Il suo punto di forza? La frenata». Lo scorso anno Enea ha sorpreso tutti per talento, velocità e quei duelli al cardiopalma verso il piemontese che si giocava il titolo. «Parto per vincere», non si nasconde il riminese, «nel 2022 sono arrivato terzo per cui migliorare significherebbe secondo. Meglio puntare ancora più in alto». Dovrà vedersela con un Bagnaia, forte del numero 1: «Enea è intelligente. Dobbiamo lavorare insieme per crescere. L'obiettivo è stare davanti agli altri in gara e alla fine giocarcela, ma prima, lavorare bene nel box».

Quasi amici. Colleghi. Compagni di squadra. Tra loro c'è il sano rispetto che contraddistingue il nostro sport, ma già dalla prima gara si preannuncia un grande show perché se Bagnaia è maturato e più determinato che mai, anche Bastianini non scherza. «Il 2022 mi ha insegnato a restare calmo, a gestire la pressione. Parola d'ordine: vietato cadere - confessa il campione in carica - «con Gigi (Dall'Igna) ho un ottimo rapporto e ho piena fiducia. Nell'attesa di scoprire come sarà il nuovo format con la sprint race al sabato ci stiamo allenando di brutto per arrivare pronti alla grande sfida». «In tutto le corse saranno 42: un grande impegno dal punto di vista fisico e mentale. E io, che di solito sono un 'diesel' dovrò lavorare il doppio», fa eco Enea Bastianini, che intanto, sulla neve si è portato a casa il primo confronto.