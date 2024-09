Bebe ancora di bronzo nel giorno perfetto di Tapia

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti in piedi per Oney Tapia, il gigante cubano ma naturalizzato italiano (vive da noi dal 2002) autore dell'impresa di giornata ieri alle Paralimpiadi di Parigi: oro nel lancio del disco con 41,92 metri di misura stampato sotto la pioggia al penultimo lancio, quindi nel momento decisivo della gara, quando comunque era già secondo. Un capolavoro che rende l'impresa di Tapia addirittura doppia perché con questo oro completa il suo personalissimo "podio paralimpico", visto che nel 2016 a Rio de Janeiro aveva conquistato la medaglia d'argento e a Tokyo nel 2021 il bronzo: è l'apoteosi di una carriera straordinaria, che comprende anche un altro bronzo ai Giochi Paralimpici ma nel getto del peso. «L'oro che mancava è per le mie figlie», così Tapia.

Ancora un oro dal nuoto, con record paralimpico incluso, grazie ad Antonio Fantin nei 100 metri stile libero classe S6; pomeriggio strepitoso anche per il tiro con l'arco, con il trionfo nella prova del Ricurvo Mixed Team di Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno che hanno battuto in finale la Turchia 6-2 dopo essersi sbarazzati in semifinale dell'India con lo stesso punteggio ma nobilitando il successo con un 40 su 40 nel secondo set, un "perfect score".

Solo bronzo, invece, nella scherma per la squadra femminile di fioretto capitanata da Bebe Vio Grandis e composta per il resto da Andrea Mogos, Loredana Trigilia e Rossana Pasquino. Ko in semifinale contro la Cina, le azzurre si sono riscattate alla grande battendo nettamente Hong Kong nella finalina per il bronzo, con Bebe sugli scudi a conquistare il secondo terzo posto in due giorni dopo l'individuale.

Triplo bronzo pure dal ciclismo: nella corsa su strada H1-2 il portabandiera azzurro Luca Mazzone (seconda medaglia in due giorni dopo l'argento nella cronometro), Ana Maria Vitelaru nella corsa su strada H5 femminile e Mirko Testa nella prova su strada H3. Due medaglie arriveranno oggi dal tennistavolo: in finale per l'oro Giada Rossi e Matteo Parenzan.

La serata si è chiusa con l'argento di Martina Caironi nel salto in lungo categoria T63, il terzo di fila dopo Rio e Tokyo. Visita a Casa Italia del presidente della Federcalcio Gravina e del ds azzurro Gigi Buffon, a Parigi per la sfida con la Francia di stasera.