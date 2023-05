Benny, addio leggerezza. "Scuola, clima, mondo: Il nuoto non è tutto"

Benedetta leggerezza che quest'anno non c'è più e non ci sarà mai più. Ormai Benedetta è adulta, temprata da questa carriera e vita a mille all'ora. Lo si capisce dal modo in cui risponde alle domande: con attenzione, senza abbassare mai la guardia, per non lasciare spazio ad interpretazioni. Come è capitato un paio di mesi fa, quando si è sfogata così: «Bisogna attenersi alla realtà, altrimenti è inutile fare le interviste». Scordatevi la bambina disincantata, ora c'è una donna che ha bruciato le tappe e che, per fortuna, sorride spesso come in passato. È una Benedetta Pilato nuova, è la metamorfosi di Benny, che parla nel suo weekend milanese al Bocconi Sport Center per l'International Aqua Alpha, il trofeo internazionale che l'ha vista imporsi nei 50 in 3092 e nei 100 in 1'0849.

Benedetta, come stai innanzitutto? Di recente ha dichiarato di soffrire di problemi da donna.

«Sto meglio. Sono molto contenta di tornare a gareggiare con frequenza. Mi sto concentrando sui Mondiali e sulla maturità. È un anno intenso, questo».

Più difficile fare la patente, preparare gli esami o fare il tempo?

«Fare tutte le cose insieme è stato difficile. Ma è così quest'anno».

Agli Assoluti di Riccione hai conquistato il pass per i Mondiali.

«Sì, è stato un momento molto importante, perché ho gareggiato pochissimo a causa dei problemi fisici. È stato uno stimolo in più, ma a giugno, al Settecolli, proverò a conquistare anche quello sui 100 dopo i 50».

Il nuovo fenomeno David Popovici ha detto che per lui «il nuoto non è tutto».

«Concordo».

Eppure si sveglia alle 5 di mattina per allenarsi. Tu cosa fai quando ti svegli?

«Dipende. Spesso vado sui social: non solo per restare in contatto con i miei amici, ma anche per tenermi informata su cosa accade in Italia e nel mondo».

Avrai sentito degli universitari in tenda nelle grandi città per il caro affitti.

«Ho visto. Penso che la nostra generazione sia molto attenta a queste cose, però non so quanto una cosa del genere possa essere efficace».

E sul clima? Ci sono ragazzi che protestano prendendosela con le opere d'arte.

«Quello no. Il cambio climatico è un tema molto importante, però secondo me si sta agendo nel modo sbagliato».

I successi nel nuoto quanto ti sono serviti per la vita di tutti i giorni?

«Dipende dalle situazioni: in alcune cose ti aiutano tanto, in altre no. Mi sono trovata già a 14 anni ad avere delle responsabilità in più rispetto ai miei coetanei. Dall'altra parte, però, sei avvantaggiata».

A Gwangju 2019 hai fatto la storia. Una medaglia a 14 anni, più precoce di Federica Pellegrini.

«È stato un punto di partenza per la mia carriera, è stata la medaglia più inaspettata di tutte».

A scuola...

«Studio al Liceo Scientifico e sono più predisposta alle materie in ambito scientifico. Ma riesco ad andare bene in quasi tutto. Ho la media dell'8».

L'età è relativa se uno ha delle qualità. I giovani di oggi hanno più fretta di arrivare?

«Sicuramente sì, sono stata fortunata di aver trovato quello che mi piace e in cui riesco anche bene».

Quanto è stato importante il tuo allenatore Vito?

«Noi siamo cresciuti insieme, ma non siamo stati destabilizzati da tutto questo. Siamo rimasti sempre con i piedi per terra».

Hai un'idea sull'università a cui ti iscriverai?

«Non ancora».

Il calcio?

«Sabato sono andata a San Siro a vedere l'Inter. Ma sono andata solo per accompagnare l'allenatore. Io e sua moglie abbiamo passato la serata a mangiare».

Ancora 18enne, ma già madrina dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

«Sì e stanno costruendo lo Stadio del nuoto. È un bel progetto».

Altra campionessa tarantina è Roberta Vinci.

«Ogni volta ci diciamo di prendere un caffè ma non ci siamo ancora mai viste di persona. Sono sicura che prima o poi ci riusciremo».

Stai seguendo il tennis e Sinner?

«No, ma l'anno scorso sono andata a vederli di persona. Mio padre, che è appassionato, avrebbe voluto molto che facessi la tennista».

E invece, hai scelto il nuoto e nel 2022 è diventata campionessa del mondo a Budapest e d'Europa a Roma. L'oro bis a Fukuoka è un obiettivo?

«Ci tengo tanto a difendere in estate il titolo dei 100, ma prima devo qualificarmi. Non è facile perché in Italia c'è una situazione affollata nella rana».

L'Oriente ti piace?

«Se penso a Gwangju sì, ma dopo l'Olimpiade di Tokyo(risata)».