Benzema, un tris da impazzire ribalta il Psg. Ma Gigio...

Un immenso Benzema e un disastroso Donnarumma rovinano la serata che sembrava poter consacrare Mbappé nel suo futuro stadio: il Real Madrid vince in rimonta sul Paris Saint-Germain e si qualifica per i quarti di finale di Champions al termine di una partita che per un'ora era stata in controllo dei francesi.

Decisivo Donnarumma, quindi, ma al contrario. Un suo errore provoca l'1-1 della squadra di Ancelotti, che cambia l'inerzia della gara e si invola verso un successo quasi insperato. Gigio si fa ingolosire dal pallone sul pressing avversario e finisce per servire Vinicius dentro l'area; per il brasiliano è facile poi assistere Benzema, che da 5 metri non può sbagliare.

È il 16' del secondo tempo. Da lì, nel giro di un quarto d'ora, il centravanti del Real piazza altri due gol che schiantano il Psg, tramortito come tante altre volte in Europa nel suo recente passato. Meraviglioso anche il 2-1 di Benzema, servito da Modric con un passaggio filtrante degno di un campione come un croato. Infine, il 3-1, di rapina, su rinvio sballato di Marquinhos, l'apoteosi per i blancos che nell'ultima settimana hanno festeggiato i 120 anni di vita del club e i 75 del loro presidente Florentino Perez. Senza nulla togliere a Benzema, arrivato a 309 gol con la maglia del Real, uno in più di un certo Alfredo Di Stefano, per un'ora si era visto un Mbappé sontuoso. Un gol segnato, due annullati (giustamente), la sensazione di terrore negli occhi dei difensori spagnoli ogni volta che il numero 7 si avvicinava all'area. E meno male che alla vigilia era dato in dubbio per via di una botta presa contro il Nizza nell'ultimo turno di campionato.

Mbappé simbolo di un Psg sicuro di sé, con Messi e Neymar a fare da scudieri al loro compagno in serata di grazia. Tutto inutile, ancora una volta gli sceicchi devono masticare amaro, specie pensando al fatto che la finale di Champions League si disputerà proprio a Parigi. Per quella c'è ancora in corsa il Real Madrid, grazie anche a uno svarione di Donnarumma.