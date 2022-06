Berrettini trova Nadal sulla via per la finale

A Wimbledon il sorteggio ha definito ieri il tabellone del torneo. Il terzo Slam della stagione sta per cominciare e dal 27 giugno al 10 luglio i prati dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra saranno teatro di grandi sfide. Nota l'assenza di tennisti russi e bielorussi in tabellone per le vicende legate al conflitto bellico in Ucraina, il main draw annovera giocatori e giocatrici di altissimo livello, salvo rare eccezioni come il tedesco Zverev, out per il serio infortunio a Parigi.

E gli azzurri? Il focus, in primis, è per Matteo Berrettini, finalista nei Championships nel 2021. Il romano, vincitore dei tornei sull'erba di Stoccarda e del Queen's, ha messo da parte dubbi e perplessità dei tre mesi di lontananza dal campo. La fiducia è molta e il fatto di non essere capitato nello stesso quarto di tabellone di Novak Djokovic è un buon segno. Matteo è stato inserito nella parte bassa e l'incrocio da sogno in semifinale potrebbe essere con Rafael Nadal, per il remake di un penultimo atto già disputato nel 2022 in Australia e con esito favorevole all'asso di Manacor. Berrettini ha inaugurato il Centre Court giovedì allenandosi proprio con il maiorchino, come accaduto agli Australian Open a gennaio.

L'esordio di Matteo sarà contro il cileno Cristian Garin, giocatore più adatto ai campi lenti in terra che ai prati londinesi, ma da non sottovalutare. A seguire poi uno tra Huesler e Grenier, un terzo round contro l'americano Jenson Brooksby, un ottavo di finale contro l'argentino Schwartzman o l'australiano de Minaur prima di un quarto con Stefanos Tsitsipas, anche se in rotta di collisione ci potrebbe essere l'estroso Nick Kyrgios, più adatto dell'ellenico a questa superficie. Inizio complicato per Jannik Sinner, opposto allo svizzero Stan Wawrinka, che pur non più giovanissimo è un'insidia. Fabio Fognini, invece, se la vedrà contro Griekspoor. Parlando del resto della truppa tricolore, Andrea Vavassori affronterà Frances Tiafoe, Lorenzo Sonego giocherà contro Denis Kudla (sfida già vista nei sedicesimi del Queen's con successo dello statunitense) e Lorenzo Musetti sfiderà Taylor Fritz. Per quanto riguarda le azzurre, Camila Giorgi avrà sulla sua strada la polacca Magdalena French e il primo vero scoglio potrebbe arrivare al terzo turno, ovvero contro Simona Halep. Discorso diverso per Jasmine Paolini, opposta alla due volte vincitrice di Wimbledon, Petra Kvitova, mentre ci sarà certezza di avere un'azzurra al secondo turno per il derby tra Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. A completare il quadro, Lucia Bronzetti contro la statunitense Ann Li.