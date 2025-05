Bezzecchi e Aprilia nel posto giusto al momento giusto

Ascolta ora 00:00 00:00

Due immagini. La gioia di Bezzecchi e degli uomini Aprilia, la disperazione sul volto di Pecco Bagnaia che cade al quarto giro del Gran Premio di Gran Bretagna. Le braccia al cielo di chi vince e quelle di chi non si dà pace rialzandosi dalla ghiaia, mentre il boss Gigi Dall'Igna al muretto Ducati si mette le mani fra i capelli. Quella che quest'anno doveva essere la sfida del secolo con, assieme nel dream team Ducati, l'italiano e Marc Marquez, si è trasformata in un calvario per il due volte campione del mondo. Una stagione partita in salita sin dal primo Gp con Pecco che ha sofferto dietro ai fratelli Marquez. Un acuto in Texas, complice l'errore di Marc, e poi una sofferenza costante. Borgo Panigale si consola con il podio di Marc e la leadership del campionato in una domenica nera per l'armata rossa con Pecco che scivola a meno 72 punti dal compagno di squadra. Si dispera anche Fabio Quartararo, autore della pole position e in cerca di riscatto dopo non esser riuscito a difendere la pole nella Sprint. In testa dalla prima curva per 12 giri, El Diablo stava pregustando il frizzante sapore dello champagne quando è stato tradito dalla sua Yamaha. Un ko pesantissimo per il morale del francese che non ha potuto fare niente alla sua M1 nel momento in cui l'abbassatore è rimasto bloccato verso il basso.

Quartararo in ginocchio con i pugni sull'asfalto è l'altra immagine che stride con la gioia di Marco Bezzecchi - bravissimo a portarsi in seconda posizione - che ha approfittato del ritiro di Quartararo per andare a vincere, regalando ad Aprilia il primo successo della stagione. Alla sua quarta vittoria in MotoGP, il Bezz si è gustato un successo inaspettato che arriva in un momento importantissimo per il team italianissimo: per il pilota, per il costruttore e per la proprietà Piaggio. Al contrario di Ducati, gruppo Audi.

«Sono tornato a vincere dopo tante difficoltà. È bellissimo perché in questi ultimi mesi è stata dura, ma Aprilia ha creduto in me e sono felice. Il team non ha mai mollato». Il Bezz torna così sul primo gradino del podio dopo ben 609 giorni, mentre il team veneto risponde a Jorge Martin, in cerca di un cavillo legale per svincolarsi dal contratto biennale che lo lega a Noale.

«Questa Aprilia può vincere», ha sottolineato il team principal Massimo Rivola, «è un messaggio per Jorge». Sul podio con Bezzecchi, un ottimo Johann Zarco (Honda LCR) e Marc Marquez, che dopo un errore ha salvato la corsa finendo terzo.