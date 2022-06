Binotto: "Non preoccupa il prossimo Gp, ma la stagione"

Motore in fumo per Leclerc, guasto all'impianto idraulico per Sainz. In Azerbaijan si è assistito al remake di quanto successo in Catalogna, con Charles Leclerc appiedato dalla fumata della power unit mentre era al comando. Difficile da digerire per il monegasco: «L'affidabilità è un problema. Non trovo le parole giuste, fa male in prospettiva mondiale. Sono tre gare che siamo competitivi, ma non riusciamo a ottenere il risultato finale. Non possiamo ignorare i problemi che ci sono, anche stavolta abbiamo perso 25 punti potenziali. Siamo stati competitivi nella prima parte della stagione senza avere grossi problemi, però sembra che da quando siamo un po' più competitivi siano comparsi questi problemi».

Il team principal Mattia Binotto fa chiarezza: «L'affidabilità è un tema che ci preoccupa ma su cui possiamo lavorare, mentre sulla potenza dei motori no, sono congelati per 4 anni. E i motori hanno dimostrato di avere prestazione. A inizio stagione non ci eravamo esaltati così come oggi non ci abbattiamo. Sappiamo che c'è molto lavoro da fare. L'incremento di prestazioni sulla power unit rispetto allo scorso anno è stato enorme ed evidentemente lo stiamo pagando con una affidabilità non al 100%. I problemi avuti non sono tutti di motore, ma della vettura nell'insieme. Siamo in grado di migliorare... Non sono preoccupato per il Canada ma per il resto della stagione. Dovremo capire se sarà necessario ridurre le prestazioni per trovare l'affidabilità».

Neanche il tempo di lasciare Baku, infatti, che già nel fine settimana si gareggerà a Montreal. «Analizzeremo tutti i dati, ma non riusciremo a correggere i problemi strutturali di un motore. Si può provare a gestirli. Dovremo sicuramente mettere componenti nuove».

«Ma dobbiamo stare calmi ed uniti dice l'altro ferrarista Sainz -. Ero in gestione della gomma nei primi giri, poi appena ho cominciato a spingere c'è stato il problema idraulico. Non c'era nessuna avvisaglia di problemi di affidabilità, siamo sorpresi e reagiremo a partire dal Canada. È sicuro che non è una bella giornata per tutti i ferraristi, ma il campionato è ancora lungo e penso che ce la possiamo ancora fare».