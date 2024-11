Bolelli-Vavassori a un passo dal sogno. Ma la coppia Arevalo-Pavic è proprio stregata

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci riproveranno l'anno prossimo. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati infatti battuti ieri da Arevalo/Pavic (6-3 3-6 10-3) nella partita che valeva l'accesso alle semifinali. Dopo avere già ceduto tre volte in stagione nei quarti a Monte Carlo, in semifinale a Roma e nella finale del Roland Garros la speranza era che per gli azzurri fosse arrivata la volta buona. E invece, nonostante ci si fosse trasferiti dalla terra rossa al sintetico, il risultato è stato lo stesso: un'ora e diciassette minuti di battaglia, il primo set perso 3-6 e il secondo vinto con lo stesso punteggio dopo essere stati avanti addirittura 5-0. Tutto si è così risolto al super tiebreak (vittoria alla coppia che arriva per prima a 10), più che mai crudele dal momento che non c'è lo spazio per recuperare. Si risolve tutto in pochissimi minuti. Durante i quali la strana coppia formata dal salvadoregno e dal croato testa di serie numero uno delle Finals non sbaglia sostanzialmente nulla: parte fortissimo dai blocchi (5-1) e non si fa più avvicinare né raggiungere.

Il 10-3 finale è fin troppo pesante per gli azzurri, che hanno però avuto il merito di fare riempire l'Inalpi Arena anche al pomeriggio arrivando a tanto così da un risultato che sarebbe stato storico: mai nessuna coppia italiana ha infatti raggiunto le semifinali nel torneo dei Maestri. Capitan Volandri permettendo, la testa va adesso alle finali di Coppa Davis della prossima settimana: oltre che alla prossima stagione.