La bomba di mercato dalla Spagna: "Dove vuole andare Cristiano..."

Mancano ancora 29 giorni alla chiusura del calciomercato e il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bilico e incerto. Il fuoriclasse portoghese, infatti, ha ancora un anno di contratto con la Juventus a 31 milioni di euro a stagione, netti, con il club bianconero che se arrivasse l'offerta giusta, vicina ai 30 milioni di euro, non si strapperebbe di certo le vesti per una sua partenza dopo tre anni comunque positivi anche se senza Champions League. Peccato, però, che sono pochissim i club che possono permettersi un giocatore del suo calibro e da questo ingaggio monstre che spaventa un po' tutti tranne forse 4-5 squadre in Europa.

Ritorno di fiamma

Fino a questo momento il nome di CR7 è stato accostato più al Psg rispetto ad altre squadre anche se secondo quanto riportano i media l'ex Manchester United avrebbe bussato alla porta di uno altro suo ex club: il Real Madrid. Secondo quanto riporta l'autorevole As, infatti, l'idea di Cristiano è quella di lasciare la Juventus e il prima possibile. Il suo futuro, poi, è legato a doppio filo a quello di Kylian Mbappé: se il francese sarà acquistato dal Real Madrid allora il Psg si butterebbe a capofitto su Cristiano.

Se però il club dello sceicco Nasser Al-Khalifi non mollerà un centimetro e non cederà Mbappé allora i piani di CR7 cambierebbero inesorabilmente con la sua intenzione che sarebbre quello di riprovarci con il suo ex club per ben 9 anni con cui ha vinto la bellezza di 4 Champions League e cinque palloni d'oro. Il Real, però, ha chiuso più di una volta in faccia la porta al suo ex calciatore ma solo per l'età anagrafica dato che CR7 compirà 37 anni nel 2022 ed èinevitabilmente ormai nella fase calante della sua carriera con Mbappè alle battute iniziali visti i 13 anni in meno rispetto a Cristiano.

C'è anche da dire che un suo eventuale addio metterebbe in difficoltà anche la Juventus che dovrà poi trovare un degno sostituto anche se Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Alvaro Morata e Paulo Dybala (che resterebbe sicuro a maggior ragione in caso di addio di CR7) fanno dormire più o meno sogni tranquilli ad Allegri e alla dirigenza bianconera anche se una punta ancora dovrà arrivare. Che sia Mauro Icardi in uscita dal Psg o qualcun altro non è dato a sapere ma di certo l'addio di Cristiano metterebbe in piedi un bel valzer di punte pronte a cambiare aria.

