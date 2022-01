Il video che inchioda Bonucci: cosa è successo subito dopo il gol

Leonardo Bonucci si è reso protagonista di un brutto episodio subito dopo il gol realizzato da Alexis Sanchez che ha regalato la vittoria della Supercoppa Italiana all'Inter. Il 34enne difensore della Juventus stava per entrare in campo al minuto 120 della sfida contro i nerazzurri, ma solo per i calci di rigore. Massimiliano Allegri ha invocato a lungo un fallo tattico da parte dei suoi giocatori per fermare il gioco, per fare entrare il suo difensore, ma l'Inter è stata scaltra, cinica e ha segnato la rete vittoria che ha permesso di ottenere un successo meritato e senza passare dai penalty. Bonucci, dunque, non è riuscito a scendere in campo e le immagini lo hanno pizzicato mentre se la prendeva con qualcuno a bordo campo: il segretario dell'Inter Mozzillo. Le telecamere hanno pizzicato in pieno la scena e di certo l'ex difensore del Milan non ha fatto una bella figura nella circostanza.

#Bonucci che mette le mani addosso al segretario dell’#Inter, Mozzillo. E sapete perché? Perché ha esultato al gol di #Sanchez. E lui ha rosicato. Stile e DNA… C’è poco da fare. https://t.co/ZFISjkfOb3 — Pasquale Guarro (@GuarroPas) January 12, 2022

L'evidente frustrazione di Leonardo Bonucci per non essere riuscito ad entrare in campo, ma soprattutto per aver perso la Supercoppa Italiana al minuto 120' ha fatto il resto anche se in tanti si sono chiesti perché il difensore della Juventus se la sia presa con il segretario dell'Inter Cristiano Mozzillo che stava semplicemente, e a ragion veduta, esultando per il gol vittoria di Alexis Sanchez.

Bonucci si è poi riversato sui social network per commentare la sconfitta, ha fatto i complimenti all'Inter ma non ha minimamemnte menzionato l'accaduto con Mozzillo: "Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all’Inter. Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo. FORZA JUVE".