Bottas, il gregario ribelle se ne va in Alfa

Era tutto già stabilito da tempo. Non prendete l'annuncio del divorzio da Bottas come una vendetta Mercedes per quello che ha combinato in pista a Zandvoort. Era tutto programmato perché Toto Wolff si è finalmente deciso a dare un'opportunità vera a George Russell, uno degli uomini del futuro, un ragazzino che non avrà l'effetto del velluto per sua maestà Hamilton.

In attesa di quest'annuncio ecco quello dell'Alfa Romeo Sauber che ha ufficializzato l'arrivo di Valtteri Bottas con un accordo pluriennale, il primo per il finlandese che si stava abituando a vivere alla giornata rinnovando anno dopo anno. L'Alfa Sauber ha deciso di passare da un finlandese all'altro scegliendo un nuovo uomo guida nel pilota che dal 2017 è compagno di squadra di Lewis Hamilton. «Lavorare con lui è stato un privilegio», ha detto.

Qualche volta lo ha anche battuto: in 17 occasioni è partito in pole, 9 volte ha vinto un gran premio. È stato uno scudiero quasi perfetto che raramente ha alzato la voce come l'altro giorno quando ha fatto segnare il giro veloce nonostante dai box gli chiedessero di rallentare...

In Alfa Sauber sarà la prima guida, l'uomo faro. Porterà l'esperienza accumulata con Hamilton in Mercedes che non è poco. Non è una scelta sbagliata in un anno di grandi novità regolamentari portarsi in casa un uomo d'esperienza con tutto il background accumulato in Mercedes. Può realmente diventare un valore aggiunto se prenderà la nuova avventuro con lo stesso spirito di Kimi. Certo non gli si potranno chiedere gli stessi spot in cui Kimi recitava con la signora... Ma questo è un altro discorso.

Adesso è importante che Vasseur non giochi brutti scherzi e confermi Antonio Giovinazzi. Lo merita, indipendentemente dal fatto che è terzo pilota della Ferrari che fornisce i motori. E poi non si potrebbe davvero vedere di fianco a Bottas su un'Alfa Romeo motorizzata Ferrari un pilota Red Bull (Albon) o Mercedes (De Vries).