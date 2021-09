"Bottas, togli il piede...". E scoppia la bufera in casa Mercedes

"Alza il piede" , gli intimano dal box Mercedes, ma evidentemente Valtteri Bottas non lo ha fatto abbastanza, perché ha comunque fatto registrare il giro più veloce. E allora Lewis Hamilton, proprio quando ormai tutto sembrava consolidato, è stato costretto a rientrare nei box e a montare le gomme per riprendersi in extremis il punto addizionale.

Max Verstappen ha vinto davanti al suo pubblico a Zandvoort, riprendendosi la vetta della classica generale, in attesa dell'appuntamento di Monza, in programma la prossima settimana. A regalare un sussulto nel finale del Gran Premio d'Olanda, ci ha pensato però Bottas, ignorando gli ordini di scuderia sul finale di gara.

La ricostruzione

Hamilton e Bottas concludono sul podio il Gp d'Olanda, tredicesimo atto del Mondiale 2021. I due hanno provato ad impensierire il padrone di casa Verstappen, oggi semplicemente perfetto dal primo all'ultimo giro. La casa tedesca ha rischiato nel finale di togliere il giro veloce ad Hamilton, risultato che dal 2021 assegna un punto supplementare.

Al 68° dei 72 passaggi previsti, il finlandese certo ormai della terza posizione, è stato richiamato al box per montare gomme soft, una scelta discutibile visto l’ampio gap sul francese Pierre Gasly (AlphaTauri). Appena rientrato in pista, Bottas comincia a spingere a più non posso, nonostante le continue raccomandazioni, di stare attento a non effettuare il giro più veloce della gara, dato che apparteneva già a Hamilton in lotta anche per il Mondiale piloti.

Il finlandese fa segnare il miglior parziale sia nel primo che nel secondo intermedio per poi, rallentare solo sul rettilineo finale. Ma è troppo tardi: la seconda guida Mercedes strappa il giro più veloce (e il punto aggiuntivo) al compagno di squadra. A quel punto Hamilton è costretto a rientrare ai box per montare gomme morbide e tentare di riprendersi il giro veloce nell'ultima tornata. Alla fine il britannico, prendendosi qualche rischio, riesce nell'impresa e conquista il punto aggiuntivo. Danni limitati dunque con Verstappen, che lo ha sì sorpassato in testa alla classifica iridata ma con un vantaggio di una sola lunghezza.

Il post gara

Nonostante alla fine Hamilton sia riuscito ad effettuare il giro più veloce della gara, in casa Mercedes di sicuro non sarà passato inosservato il comportamento di Bottas a cui già è stato comunicato che il prossimo anno non sarà più un pilota della scuderia tedesca (al suo posto ci sarà l'inglese George Russell mentre il finlandese dovrebbe trovare posto in Alfa Romeo). Al termine della gara il pilota si è giustificato dicendo di non essersi nemmeno accorto di aver fatto il giro più veloce. "Alla fine avevo un bel vantaggio su Gasly e abbiamo deciso di fare una sosta di sicurezza. Avevo un buon passo. Giro veloce? Non ho provato neanche a farlo, ma poi alla fine l’ha preso Lewis", ha rivelato, facendo buon viso a cattivo gioco. Parole che di sicuro non basteranno per placare l'ira del team principal Toto Wolff e di sicuro anche di Hamilton.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?