Brilla Leao, il Real Milan è fermo a Madrid

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Milan più pazzo del mondo riesce nell'impresa epica di prendere 3 gol dal Cagliari rischiando anche di finire sotto per via di una difesa inguardabile e butta via l'occasione di collezionare il terzo successo consecutivo. Alla fine il verdetto è il seguente: non è una squadra affidabile. Perché difende malissimo dopo aver resistito agli artigli del Real Madrid. Ci prova Leao, quasi da solo, con quella prima doppietta stagionale ma dietro c'è una difesa gruviera e alla fine è il Cagliari per via dei due gol in fuorigioco - a recriminare qualcosa.

Quando c'è Leao, Camarda può anche attendere. Perché Leao, nella serata di particolare vena, diventa il protagonista della prima frazione per ribaltare lo 0 a 1 iniziale del Cagliari e dedicare ai due gemelli in arrivo i due sigilli. Il primo è uno scavetto delizioso di Reijnders che Rafa trasforma in pallonetto sul portiere, il secondo è un perfetto contropiede suggerito da Fofana con Leao in posizione di centravanti (si scambia con Camarda) capace di aggirare anche Sherri in uscita e chiudere in gol a porta vuota. Ma non è oro tutto quel che luccica nella serata del Milan che si ritrova con una difesa sempre molto alta e disastrosa nelle chiusure, specie dal lato mancino dove i cross di Augello mettono in crisi. Maignan, infatti, un paio di volte su Zortea e Piccoli, risulta l'ultima trincea per frenare gli assalti. Al resto provvede la tattica del fuorigioco, decisiva in almeno due occasioni (con Piccoli e Viola): i gol del possibile 2 a 1 cagliaritano e del 2 a 2 sul tramonto del primo tempo vengono cancellati dal varista Aureliano. Balla troppo la difesa rossonera sorpresa già al primo minuto da un calcio angolo che consente a Zortea di trovare l'angolo scoperto dei rossoneri. Impressionante la differenza di concentrazione rispetto a Madrid: così non può fare molta strada.

A furia di difendere in modo osceno, matura il meritato 2 a 2 del Cagliari a inizio della ripresa: lo sciagurato retropassaggio di Fofana spalanca la porta a Zappa. È il festival degli errori milanisti (prima di uscire Camarda deve salvare sulla linea sul solito angolo cagliaritano). Per fortuna del Milan anche dalle parti del Cagliari non mancano le sbavature: una efficace giocata organizzata da sinistra a destra, con tiro di Pulisic respinto dal portiere consente ad Abraham, appena entrato, di timbrare il primo cartellino della stagione con un facile tap-in. Nicola tenta l'ultima spallata con un pieno di attaccanti (Pavoletti e Lapadula), la risposta di Fonseca è il ricorso alla difesa a 5 con l'intervento di Tomori più Okafor e Musah.

Fonseca deve ripetere le istruzioni a Pavlovic davanti alla sua panchina nel tentativo di evitare altri sfondoni. Non serve a niente perché in capo all'ultimo assalto col solito cross di Augello nasce il gioiello di Zappa, per una notte degno protagonista del meritatissimo pareggio.