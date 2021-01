Ladri a casa di McKennie durante Juventus-Spal: ​"Hanno portato via tutto"

Weston McKennie è stato sicuramente la grande rivelazione del mercato della Juventus. Lo statunitense, classe 1998, è arrivato in punta di piedi alla corte di Andrea Pirlo ma a suon di ottime prestazioni e di gol ha conquistato la fiducia del suo allenatore, dei tifosi e della società. L'ex Schalke 04 si sta ambientando in Italia e a Torino ma purtroppo, recentemente, è stato protagonista di un furto nella sua villa.

Ladri in azione

Mentre McKennie giocava con la Juventus il quarto di finale di Coppa Italia contro la Spal di Pasquale Marino, i ladri hanno fatto irruzione nella sua villa sulla collina in strada Valpiana di Torino portandosi via diversi oggetti di valore. Non è ancora stata fatta una stima reale e definitiva del bottino messo insieme dai malviventi ma si parla soprattutto di scarpe e vestiti firmati. La banda di ladri ha fatto irruzione nell'abitazione di McKennie entrando dal bagno, forzando la finestra e senza farsi accorgere dai vicini di casa del 22enne americano.

La cosa certa è che la banda di malviventi fosse assolutamente organizzata con un'azione pianificata nei minimi dettagli. I ladri avranno sicuramente studiato non solo le abitudini del giocatore, ma anche quelle dei vicini di casa di McKennie per evitare di incontrare qualcuno mentre il furto era in atto agevolati dal coprifuoco alle ore 22.

Il giocatore appena tornato a casa si è reso conto della brutta sorpresa e ha avvertito le forze dell'ordine giovedì 28 gennaio. La polizia scientifica ha dunque ispezionato tutte le stanze della casa in cerca di possibili tracce. Secondo le prime indiscrezioni i ladri sarebbero stati almeno due, o anche di più, per la rapidità d'esecuzione. McKennie non è il primo sportivo, negli ultimi mesi, ad aver subito un furto nella propria abitazione e si va ad aggiungere all'allenatore della Roma Paulo Fonseca, Luca Toni e Frank Ribery della Fiorentina, solo per citarne alcuni.

Numeri da sogno

McKennie è arrivato in estata alla Juventus da un campionato competitivo, ma completamente differente, come la Bundesliga. I numeri dello statunitense sono importanti con tre gol e due assist in campionato, più una rete in Champions League. Il 22enne di Little Elm, Texas ha ormai conquistato a pieno titolo i galloni da titolare con Pirlo che l'ha impiegato diverse volte dal primo minuto preferendolo a calciatori più blasonati come Arthur, arrivato dal Barcellona per oltre 75 milioni di euro o come Rabiot ex pilastro del Psg e della nazionale francese.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?