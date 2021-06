"Adesso non parli più?": l'ira italiana su Viera. Cosa ha detto

"Sono partite facili, più avanti non saranno pericolosi" . Aveva detto Patrick Vieira dopo la vittoria dell'Italia contro la Svizzera, quest'ultima appunto definita come un "avversario facile". Peccato però che la stessa Francia sia stata eliminata proprio dalla selezione elvetica, ingiustamente sottovalutata quando aveva affrontato gli Azzurri. Ecco che pochi giorni dopo la legge del contrappasso si è abbattuta sull'ex centrocampista francese.

Ci sono pronostici e considerazioni che invecchiano decisamente male. Servirà da lezione a Patrick Vieira, uno di quelli che aveva spiegato che gli Azzurri in fondo non avevano ancora fatto nulla di che. ''Credo che gli azzurri manchino di intensità per essere pericolosi fino in fondo, aspetterò. Le prime due partite sono state facili'' aveva detto dopo la vittoria sulla Svizzera. Un giudizio di sicuro affrettato visto che pochi giorni dopo gli uomini di Petkovic hanno eliminato proprio i transalpini.

Ora però l'ex centrocampista di Milan, Juventus e Inter sembra però aver accusato il colpo e ai microfoni di Itv non ha nascosto la sua delusione, lanciando qualche frecciatina al ct Didier Deschamps. "Bisogna fare i complimenti alla Svizzera, perchè stasera hanno vinto i migliori. Se c'era qualcuno che meritava di andare avanti, erano loro. Ma sono molto deluso dell'atteggiamento che abbiamo avuto in campo. Credo che quella vista stasera sia una pessima Francia, non c'è stato spirito di squadra, anzi, non c'è stato nessun tipo di spirito. Non abbiamo giocato come un collettivo, quindi non meritiamo di andare avanti. In alcuni momenti abbiamo giocato bene, perchè le qualità individuali fanno la differenza, ma collettivamente gli svizzeri hanno fatto meglio" questo il suo commento a caldo dopo il match.

La bufera social

Inevitabilmente e non poteva essere altrimenti, sui social network Vieira è stato preso di mira dai tanti tifosi italiani che non hanno dimenticato quelle sue parole: "Un minuto di silenzio per Vieira che ha perso con una squadra di livello non eccelso..." , si legge in uno dei tanti commenti riferiti al francese. E ancora: "Vieira il momento in cui ne dirai una giusta Patrick…", "Chissà a che cosa starà pensando Sir. Vieira", "Ciao Vieira, insegna alla Francia a battere le squadre scarse" e molti altri ancora. Insomma come sempre accade in queste circostanze, chi parla prima del tempo deve successivamente fare i conti con l'effetto boomerang. Perché prima o poi la vendetta dei social arriva...

