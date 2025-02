Buffon junior "tradisce" Gigi e l'azzurro: sì alla Rep.Ceca

Ascolta ora 00:00 00:00

Di padre in figlio. Ma Gigi Buffon non vedrà, almeno per ora, Louis Thomas seguire le sue orme. Il ragazzino risponderà alla chiamata della Nazionale che però non è quella azzurra nella quale l'ex portierone vanta il record di presenze (176). A sorpresa Louis Thomas, ruolo attaccante, è stato convocato infatti dal Ct della Repubblica Ceca Jilek per un raduno dell'Under 18 dal 23 al 26 febbraio in vista degli impegni di marzo e delle sfide con Inghilterra e Francia.

Il classe 2007, nato dal matrimonio ora finito tra Gigi Buffon e Alena Seredova, ha il doppio passaporto. E sarebbe stato proprio un accordo con la Seredova, come ha rivelato il direttore tecnico della Cechia Brabec, a dare il via all'operazione. «Non conosco l'opinione di Gianluigi Buffon ha aggiunto Brabec -. Ma dopo aver saputo che era nella nostra lista dei convocati, lo hanno contattato dall'Italia. Per quanto mi riguarda, ho solo organizzato tutto il necessario con sua madre affinché si presentasse al raduno con la squadra».

Uno smacco per chi è ora capo delegazione della Nazionale di Spalletti. Potrebbe quasi essere definito un inatteso gol segnato dal figlio al papà, che per ora non ha ufficialmente commentato la vicenda. Di sicuro leggere il nome di Louis Thomas nella lista dei convocati della Repubblica Ceca e non dell'Italia fa scalpore. Louis Thomas si è distinto prima nelle giovanili della Juve e poi in quelle del Pisa. Tanto da meritare domenica scorsa la prima convocazione di Pippo Inzaghi per la trasferta di serie B a Cesena.

La storia calcistica di Buffon junior sta prendendo una piega diversa rispetto a quella di un altro figlio d'arte, Daniel Maldini: lui ha detto sì all'azzurro rinunciando alla corte serrata del Venezuela, patria di mamma Adriana che non evidentemente non ha messo bocca sulle scelte del ragazzo.

Ma le speranze di Gigi e dell'Italia restano vive: la presenza in selezioni giovanili di una nazionale prima dei 21 anni non esclude un cambio di casacca relativo a quella maggiore. A patto che non giochi più di tre partite ufficiali per la Repubblica Ceca...