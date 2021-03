Bugo e "l'assist" di Amadeus. I danni di Cosmi "Sean" Di Canio

Su Sky Calcio Tech Stefano De Grandis parla di «prima fuga' dell'Inter» ma ha confuso la prima vocale con un'altra e... non ha detto foga'.

Il Milan vince senza Big. «Forse in questo momento meglio un asino vivo che un dottore morto, perché si corre», dice Marco Bucciantini. «Questa me la segno», replica Pioli. Sky Calcio Live.

Pirlo batte in rimonta Simone Inzaghi. Stefano De Grandis: «Patric e Escalante sono entrati e hanno confezionato il gol per la Juve. Trevisani: «I cambi che hanno cambiato la partita».

«Atletico in vantaggio nel derby di Madrid con gol dello juventino Suarez». Cristiano Ruiu, Qsvs.

CR7 con un nuovo gioiello in panchina, Diletta Leotta su DAZN: «Ho notato subito che non sarebbe entrato nel primo tempo per un dettaglio. È un orecchino super di moda, si chiama ear cuff' e lo usano solamente le persone più alla moda, è senza buco».

Cosmi torna in Serie A, batte il Torino ma a Sky mantiene il basso profilo: «Siamo arrivati qui da sei giorni anche se sembrano due mesi... ho inciso relativamente, ora avrò tempo per far danni».

«Con la barba qualcuno mi ha detto che somiglio allo Sean Connery dei poveri». Paolo Di Canio, Deejay Football Club.

Il cantante Bugo a Sanremo: «Grazie Amadeus per farmi cantare dopo la Juve eheh».

Dopo aver segnato Mancini si è girato verso un magazziniere della Roma che aveva predetto tutto: «A ogni gol devo offrirgli qualcosa. Porto un po' di vino, e da mangiare, questo vogliono!». DAZN.

Suma sprona il norvegese Hauge in Verona-Milan: «Più roccia Jens Petter! Vai dentro! Dai, Jens Petter! Più esplosivo, come quando guardi l'alba a mezzanotte, ti devi illuminare su ogni palla!».