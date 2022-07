"Bullo malvagio", "Non piaci a nessuno": la lite tra Tsitsipas e Kyrgios

Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas hanno dato vita a un match spettacolare e ricco di colpi di scena nel terzo turno di Wimbledon. A spuntarla dopo oltre 3 ore di battaglia è stato il tennista australiano che ha usato tutto i mezzi a sua disposizione per avere la meglio del greco con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 7-6. Kyrgios durante la partita ha cercato di irretire in tutti i modi Tsitsipas e alla fine ce l'ha fatta. Tra colpi bassi, polemiche, palline scagliate con rabbia in tribuna e richiesta di squalifica da parte dell'australiano che ha dato vita a uno show poco edificante. I due al termine del match si sono comunque stretti la mano, seppur timidamente e senza incrociare lo sguardo, con Kyrgios che ha vinto la battaglia di nervi contro il suo avversario che non ha retto di fronte alla sua irriverenza.

Lo sfogo di Tsitsipas

Al termine della partita il greco ha voluto esprimere tutto il suo disappunto per il comportamento, a suo dire scorretto, tenuto da Kyrgios: "Il suo gioco è un incessante atto di bullismo nei confronti dell'avversario. Probabilmente era un bullo anche a scuola. Non mi piacciono i bulli. Kyrgios ha dei tratti malvagi nella personalità e giocare contro di lui a tennis è impossibile perché ti ritrovi in un circo. Parla sempre, si lamenta di tutto... deve finirla".

Tsitsipas si è poi voluto scusare per il suo comportamento nei confronti del pubblico per aver scagliato in tribuna, non colpendo nessuno, una pallina dopo aver perso un punto: "Non so cosa mi sia passato per la testa, ho sbagliato. È stato un incidente che di sicuro non ricapiterà, ma per fortuna non ho colpito nessuno",

Il greco non si è però fermato alla conferenza stampa e ha pungolato il suo avversario con un post su Instagram: "Date a un uomo una maschera e diventerà se stesso", che sia una frecciata rivolta a Kyrgios?

La dura replica di Kyrgios