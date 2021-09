Cade nel vuoto dal 4° piano: morta la moglie di Attilio Perotti

Un tremendo lutto familiare per l'ex allenatore Attilio Perotti (Genoa, Hellas Verona e Livorno). La moglie Angela Maria Gattavara, 73 anni, è morta dopo essere precipitata nel vuoto mentre stava cercando di sistemare una tenda malfunzionante sul balcone della propria abitazione.

I fatti sono accaduti nella mattina di giovedì 23 settembre a Genova, nel quartiere Quinto, nell’appartamento della coppia in via Fabrizi. La dinamica è stata ricostruita dagli agenti del commissariato di Nervi e poi confermata dal sopralluogo del medico legale. La donna sarebbe salita su una scala per sistemare una tenda malfunzionante ma ad un certo punto ha perso l’equilibrio ed è precipitata giù dal balcone, atterrando nel giardino interno del palazzo. Dopo il tremendo impatto è morta sul colpo.

Una drammatica vicenda che colpisce l'ex allenatore, oggi 75enne, da qualche anno ormai fuori dal mondo del calcio. Calciatore negli anni '60, ruolo mezzala, trasformato in ala destra da Peppino Meazza, visse gli anni migliori da calciatore con le maglie di Como, Genoa e Parma. Appesi gli scarpini al chiodo intraprese la carriera da allenatore partendo dalle giovanili del Genoa. Da allenatore ottenne un discreto periodo di auge a metà anni '90, conquistò la promozione in Serie A sulla panchina dell'Hellas Verona. Costretto però per motivi familiari a ritornare a Genova, ci riprovò l'anno successivo con i rossoblù, mancando per un punto la promozione in Serie A pur risultando il miglior attacco e la miglior difesa della cadetteria.

Dopo un lungo girovagare tra Perugia, Ravenna e Bari senza grandi risultati, nel 2011 lascia la panchina per diventare respondabile dell'area tecnica del Livorno di Aldo Spinelli, che era stato il suo presidente negli anni genoani. Proprio col Livorno colleziona la sua ultima panchina, stavolta in Serie A, quando viene chiamato a sostituire l'esonerato Davide Nicola. L'esperienza dura però pochi giorni, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Roma viene sostituito da Domenico Di Carlo e torna a rivestire la carica dirigenziale.

Nelle ore successive all’accaduto, la sua ex squadra l'Hellas Verona, ha pubblicamente rivolto le condoglianze al tecnico. "Hellas Verona FC - si legge sui canali social della squadra - si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria Gattavara".

Hellas Verona FC si stringe attorno all’ex allenatore gialloblù Attilio #Perotti e famigliari tutti per la scomparsa, in tragiche circostanze, della moglie Angela Maria.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 23, 2021

