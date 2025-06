Un calendario da "matti" tra rivoluzioni e vecchietti

Ascolta ora 00:00 00:00

Il calcio non prevede vacanze intelligenti, nazionale, mondiale per club e calendario, tavola apparecchiata, invitata la cosiddetta confindustria del football, presidenti e addetti vari, la prevalenza di proprietari stranieri ha suggerito come teatro il Regio di Parma che fu voluto da Maria Luigia d'Austria. Calcio nevrile, mercato elettrico per gli allenatori che, visto quello che passano le casse, vengono preferite ai calciatori, gente che va, gente che viene, a parte Conte il resto è un girotondo dove qualcuno resta per terra, infatti Stroppa, appena promosso, lascia la Cremonese, Inzaghi Filippo non se la sente di guidare in serie A il Pisa, c'è poi il caso farsesco dell'Atalanta che per sostituire Gasperini ha scelto Juric che dopo aver intossicato la Roma ha trascinato alla retrocessione il Southampton, dunque traslocando dalla championship alla champions league, sembra di essere sulla scena di Qualcuno volò sul nido del cuculo, dovunque il calcio non ha pazienza, i conti sono critici se non terribili, vedi alla voce Brescia che dopo 114 anni di storia va tra i dilettanti per la presunzione di chi l'ha gestita ed ha precedenti manifesti in altri club, intendo Cellino che ci ha provato anche nel football inglese, respinto pure dall'isola, c'è sempre la presunzione o forse l'ignoranza e incompetenza amministrativa di spendere più di quanto si incassi.

Il calendario è stato formulato dopo un lungo lavorio tra date, concomitanze (addirittura 450), impegni per tornei Fifa, Olimpiade invernale, varie ed eventuali, consueta asimmetria tra andata e ritorno. Tutto il campionato minuto per minuto, con qualche buffering su Dazn, la Lega di serie A ha allestito uno spettacolino convocando due leggende nostrane, per fortuna almeno quelle, Ciro Ferrara e Christian Vieri il quale ha annunciato che non potrà essere presente alla prima giornata del 24 agosto essendo impegnato a Formentera, un po' di goliardia fa bene nella presentazione grigiastra, tra passato, presente e futuro non meglio precisato, un nuovo punto di riferimento per la comunicazione (gli stranieri dicono benchmark) in linea con la mediocrità tecnica generale. La Villa Arzilla nostrana ospita De Bruyne e Modric, dopo che Pedro ha tolto il titolo all'Inter e Acerbi la finale al Barcellona, per la generazione Z posti in piedi. Il debutto del Napoli avverrà a Reggio Emilia contro il Sassuolo mentre Chivu e l'Inter, reduci dal mondiale per club, sfideranno il Torino di Baroni, il Milan contro la Cremonese e la Juventus contro il Parma, per tenere alti i toni alla terza giornata, settembre quattordici, Juventus-Inter con tutto quello che comporta, il turno successivo va in onda Gasperini-Sarri, erderbydeRoma tra due tipini che preannunciano una partita dentro la partita, il 23 novembre derby di Milano. E a proposito di sfide di città i cervelli della Lega hanno messo nel ritorno il derby della capitale alla penultima giornata e Juventus-Torino all'ultima, roba da matti.

Per la cronaca abbiamo appreso dai capi della Lega che Lissone sarà l'epicentro del sistema produttivo e non soltanto del Var, un trasloco epocale. Meglio sarebbe il centro, speriamo che non sia il preannuncio di un terremoto.