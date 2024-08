Campionato al via, tutte le partite visibili su TimVision

Ascolta ora 00:00 00:00

Il fischio d'inizio nel tardo pomeriggio di sabato per gli scudettati dell'Inter (in foto) che vanno a Genova e il neopromosso Parma che attende la Fiorentina, alle 18.30, ampiamente a rischio di interruzione da cooling break, viste le temperature di questi giorni. Poi anche il turno serale con altre due partite, alla vigilia della prima domenica di campionato, con altri due turno alle 18.30 e due alle 20.45, fino ai due posticipi del lunedì: Lecce-Atalanta e Juventus-Como. Calcio d'inizio al campionato e mano sul telecomando per seguire le 38 giornate: da sabato 17 agosto iniziano le 380 partite stagionali, visibili interamente su TimVision con un unico abbonamento. Tutto il pacchetto del nuovo campionato di Serie A Enilive sarà possibile vederlo solo su Timvision, che oltre a proporre le dieci partite di ogni turno di campionato, offre anche tutta la Serie Bkt grazie all'accordo con Dazn, insieme ai contenuti sportivi di Discovery+ e Eurosport. Per non dire dell'intrattenimento di Disney+ e Infinity+. Si tratta di un unico pacchetto in promozione a 24,99 mese per i primi tre mesi, con successiva tariffa di 34,99 mensile: oltre a tutti i contenuti di Dazn con l'intera Serie A, tutta la Serie Bkt, la Liga Ea Sports, il basket italiano ed europeo, il volley, lo sport di Discovery+ con i canali Eurosport per seguire il tennis degli Australian Open e del Roland Garros, il ciclismo con i Grandi Giri (Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta), la Lba di basket, gli sport invernali e i motori. Nel pacchetto anche tutto il catalogo di Disney+, l'intrattenimento di Infinity+ e i contenuti di TimVision.

Per quanto riguarda la Serie B, il nuovo contratto si protrae sino al 2027. Con l'aggiudicazione dei diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato, anche per il triennio 2024-2027 i tifosi avranno così la possibilità di seguire su un'unica piattaforma: la nuova stagione prende il via venerdì 16 agosto alle 20.

30 con Brescia-Palermo, prima di 390 partite del Campionato degli italiani, vista l'appendice di playoff e playout, con l'appassionante epilogo per aggiudicarsi la promozione nella massima serie o guadagnarsi la permanenza in categoria.