Carabiniera Vittozzi fedele all'argento

Un argento, una doppietta e un podio. Domenica azzurra sulla neve, fra biathlon e sci alpino: Lisa Vittozzi non si ferma più e si prende anche l'argento nella mass start, cedendo solo a Justine Braisaz. La 29enne carabiniera centra il poker di medaglie (3 individuali) ai Mondiali di Nove Mesto dove, per contro, chiude anticipatamente la sua stagione, Dorothea Wierer, pronta ad una nuova sfida tv, come reporter per Parigi 2024. La rivedremo al poligono? Sicuramente ci sarà Vittozzi, che rimpolpa la bacheca delle glorie di Sappada: da lì provengono Pietro Piller Cottrer e Giorgio Fauner, fondista della golden age di cui, in questi giorni, ricorre il trentennale, con l'oro olimpico di Lillehammer 1994 nella staffetta insieme a De Zolt Vanzetta - Albarello. Quelli furono anche i giochi di Deborah Compagnoni, oro in gigante: per onorarla, da Crans Montana, arriva il bis di una doppietta a ranghi invertiti, rispetto alla discesa di sabato. Non c'è vittoria stavolta - la gara va a Stephanie Venier - ma a 4/100 sorride Federica Brignone ed a 15/100 esulta Marta Bassino. «Non voglio più pensare alle classifiche, ma tornare in Italia con serenità», dice la valdostana che si ritrova, in realtà, a combattere sia per la overall (286 punti da Gut, 81 da Shiffrin), sia per l'apertissima sfida del superG con 34 punti dall'elvetica, ieri «solo» sesta. La svolta sarà la prossima tappa sulla Volata di passo San Pellegrino con due superG e Shiffrin ancora assente. Bottino ricco anche dalla Norvegia di Kvitfjell, proprio a due passi da quella Lillehammer olimpica: non solo Paris - ex aequo con re Marco Odermatt - conquista un terzo posto (19/100) in un superG che gli mancava da un anno, ma soprattutto dal mitico anno d'oro 2019, ma trascina, in ex aequo, anche Guglielmo Bosca e Pietro Zazzi (al via con il 50) al sesto posto (31/100). La gara, strettissima, è di Kriechmayr su Read (17/100). Prossima tappa (giganti) in California.