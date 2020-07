La risposta (dura) di Caressa "Miha? All'una meno venti..."

Qualche giorno fa Sinisa Mihajlovic si era scagliato come una furia nei confronti di Fabio Caressa e dei suoi ospiti alla trasmissione "Il Club" per via dei pochi elogi, a suo dire, riservati dal giornalista di Sky nei confronti del Bologna corsaro e vittorioso per 2-1 sul campo dell'Inter di Antonio Conte la scorsa domenica.

Il serbo aveva attaccato pesantemente Fabio Caressa con Alessandro Bonan spiazzato e sorpreso dal monologo del tecnico dei felsinei: "Abbiamo perso meritatamente, loro hanno giocato meglio, sono più forti di noi, hanno corso meglio e forse ha influito il giorno in più di riposo ma non voglio cercare scuse. Mi hanno espulso meritatamente perché ho mandato l'arbitro a quel paese perché siamo la squadra più ammonita del mondo, non so come sia possibile e mi sono rotto le scatole".

Poi l'attacco frontale a Caressa: "Noi domenica abbiamo vinto contro l'Inter con un uomo in meno, in rimonta e abbiamo fatto una grande partita e poi ho visto la trasmissione dove c'è quel piccolino di Caressa marito di Benedetta Parodi, quella dove si tolgono le giacche, c'erano anche Bergomi e un po' di ex che non hanno detto una parola sul Bologna per la nostra vittoria, è stata una vera vergogna".

La risposta di Caressa

Chi si aspettava una replica da parte di Caressa non è rimasto deluso. Il marito di Benedetta Parodi ai microfoni di Deejay Football Club in onda su Radio Deejay ha risposto a suo modo alle pesanti accuse del serbo: "Una vita che dico a tutti che sono alto e biondo...", inizia così l'intervento del giornalista di Sky che ha poi continuato: "Ringraziando il cielo che sono il marito di Benedetta Parodi!...Noi abbiamo parlato del Bologna per tutto il post-partita su Sky, visto che la partita si è giocata alle 17:15. Io sono andato in onda all’una meno venti ed ho preferito parlare del rigore sbagliato da Lautaro, visto che lui aveva scelto di tirarlo. Ma sticazzi…" , la conclusione di Caressa che ha chiuso in maniera pepata il suo intervento.

