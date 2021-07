Cassano asfalta Donnarumma: "I portieri bravi sono altri..."

Gigio Donnarumma ha detto addio al Milan e sarà il prossimo portiere del Psg. I tifosi rossoneri non hanno accettato il suo "tradimento" e per questa ragione l'hanno riempito di insulti sui social network. Il 22enne di Castellammare di Stabia ha motivato su Instagram la sua scelta di lasciare i rossoneri dopo tanti anni tra settore giovanile e prima squadra ma questo non l'ha salvato dalle aspre critiche.

Il toccante addio

"Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato al @ACMilan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia".

L'affondo

Tra i detrattori di Donnarumma ma per questione tecniche c'è però anche un'insospettabile che in questi mesi l'ha sempre definito un buon portiere ma non di più: Antonio Cassano. Gigio è stato premiato come miglior giocatore di Euro 2020 e in molti dicono come possa ambire al pallone d'oro. Da qui l'affondo dell'ex attaccante di Bari Vecchia: " Per me i portieri quelli forti sono altri", l'affondo ai microfoni della Bobo Tv su Twitch durante una consueta, animata e accorata discussione con Lele Adani, Nicola Ventola e lo stesso Christian Vieri padrone di casa

"Perché, se è il portiere più forte del mondo, non vanno a prenderlo il Bayern Monaco o il Real Madrid, o il Barcellona? Neuer ha 36 anni, se questo poi è il miglior portiere in circolazione prendi Courtois e Ter Stegen e li mandi via. Invece va al PSG", il pesante tackle nei confronti di Gigio. "Donnarumma ha fatto un grande Europeo? Sì. È stato bravo? Sì. Uno per dimostrare di essere il più forte portiere al mondo, deve giocare, come hanno fatto i Buffon e i Neuer, ad alti livelli per cinque, sei, sette, otto, dieci anni ad un livello altissimo. Lui gioca da quattro anni e non mi ha mai incantato. Ripeto, per me i portieri quelli forti sono altri", la disamina finale dell'ex attaccante di Inter, Milan, Roma e Real Madrid.

