Bufera su Donnarumma. I tifosi lo attaccano: "Prendi per il c..."

Gigio Donnarumma si è congedato dal Milan e dai suoi tifosi con un lungo post su Instagram: "Certe scelte sono difficili, ma fanno parte della crescita di un uomo. Sono arrivato all'ACMilan che ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai nostri tifosi che sono parte integrante di quella che per tanti anni è stata una famiglia. Quello che posso dire è che a volte è giusto scegliere di cambiare, di affrontare sfide diverse, crescere, completarsi" , questo il lungo di ringraziamento al club rossonero.

Gianluigi Donnarumma has arrived in Paris to complete his transfer to PSG



( @CanalSupporters)pic.twitter.com/NseYI48f7Z — B/R Football (@brfootball) July 14, 2021

I tifosi insorgono

I tifosi del Milan, nella maggior parte dei casi, non l'hanno presa affatto bene con insulti sui social al loro ormai ex portiere che ha deciso di andare a guadagnare 12 milioni di euro netti a stagione per cinque anni contro gli 8 più bonus offerti dal suo club, in teoria, del cuore. "Sciacalli, mele marce e traditori, lontani dal nostro futuro e dai nostri colori", e ancora: "Questa cagata di Donnarumma merita solo disprezzo. Pure volendosene andare per affrontare ste cazzo di “sfide diverse” ha preferito, con l’occasione, ingrassare Raiola piuttosto che permettere al Milan di ricevere anche un modesto indennizzo. Vada a prendere altri per il c...", l'affondo di un altro utente.

"Dollarumma", "Comunque siete tutte vittime di un'allucinazione collettiva a sbavare su Donnarumma tra 3 giorni da ora ve ne renderete conto", Non basta un post. Serve per forza un #IBAN. Non sarai mai perdonato piccolo uomo. Bye bye #Dollarumma A Mai più rivederci", "Troppo comodo un post. Signor #Donnarumma le auguro una carriera lunghissima e ricchissima di secondi posti. Si ricordi che un giorno dovrà smettere di giocare, avrà i soldi ma non l'affetto e la stima di tifosi e bambini, di quelli che si riservano alle bandiere. Saluti", un altro commento di un tifoso deluso per l'atteggiamento di Gigio.

C'è chi però ha preso le sue difese, ovvero l'ex attaccante Luca Toni: "Chi critica Gigio non capisce che l’errore principale è stato del Milan che lo ha lasciato andare. La priorità assoluta era rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma” Donnarumma", il commento stizzito dell'ex attaccante del Bayern Monaco che effettivamente non ha tutti i torti con il Mila che si sarebbe dovuto

