Centenario degli Agnelli senza Juve a Villar Perosa

La nuova Juventus evita i festeggiamenti. Le malsane vicende della vecchia gestione suggeriscono un profilo basso; alla vigilia del centenario che celebra l'unione tra la famiglia e la squadra, il club ha deciso di cancellare la tradizionale partita inaugurale di Villar Perosa e di convocare i tifosi allo Stadium il 9 di agosto per una partecipazione gratuita all'allenamento della squadra. Il 24 luglio, sul sito del club, verranno pubblicati commenti, pensieri e parole dei protagonisti di questo secolo bianconero, nella prima settimana di ottobre sarà disputata una partita storica che richiamerà cento di questi attori dell'epopea juventina, calciatori e allenatori più illustri, un secolo vissuto tra immagini e presenze. Villar Perosa rappresentava l'appuntamento classico nel sito della famiglia, nella località dove nacque, il 13 agosto del 1866, Giovanni Agnelli fondatore della Fiat. Fu poi l'Avvocato, il nipote, a volere, nell'estate del 1959, questa partita come debutto stagionale, la squadra vi svolgeva il ritiro precampionato, alloggiando in un albergo a ridosso del campo di allenamento ed era poi accolta dai membri della famiglia nella villa che gli Agnelli, agricoltori provenienti da Racconigi, acquistarono nel 1853. La stessa dimora già l'anno scorso non aveva più ospitato i calciatori, la proprietaria della villa, Margherita Agnelli, è in contenzioso con il proprio figlio John e gli ha negato la possibilità di ospitare e festeggiare in loco. Così la squadra venne portata, dopo la partitella, in pellegrinaggio alla cappella di famiglia. È cronaca ormai antica, macchiata da ultime vicende non memorabili.