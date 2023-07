Cerruti-Ruggiero, un argento inatteso

Ai Mondiali di nuoto prima medaglia dell'Italia: un argento nel duo tecnico con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, una coppia nuova che funziona. Le azzurre, none dopo la fase eliminatoria, sono riuscite a scalare la classifica grazie ad un esercizio perfetto premiato con 263.0334 punti, alle spalle della coppia giapponese Yasunaga-Higa, autrice di 273.9500, ma davanti alle spagnole Casas-Ozhogina, bronzo in 257.8368. È una medaglia mai vista, quella del nuoto artistico azzurro, in quanto ottenuta in una specialità olimpica, il doppio tecnico. Merito di Linda Cerruti, 29enne savonese, e Lucrezia Ruggiero, 23 anni, romana, campionessa uscente nel duo misto con Giorgio Minisini, assente a Fukuoka. Per Linda la medaglia da sempre inseguita con Costanza Ferro, che si è ritirata quest'anno.

Quanti rimpianti, invece, nella 10 km. I gemelli azzurri del fondo, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, restano sotto il podio dopo la doppietta argento-oro nel 2022 a Budapest. Senza medaglie, senza pass olimpico. Stavolta la doppietta la realizzano i tedeschi, con il solito Florian Wellbrock che si è preso di forza il titolo iridato davanti all'ungherese Rasovszky e a Klemet, mentre Acerenza è di legno a 364 e Paltrinieri 5° a 1'004. Un gap di un minuto pesante da digerire, ma Greg alla fine si mostra «tranquillo, ho dato il massimo, non mi scoccia più di tanto, sapevo di non stare bene. Da gennaio mi sono fermato 6 volte per vari motivi, ho perso 6-7 settimane di lavoro, compresa l'ultima prima di arrivare in Giappone». Oggi (Rai e Sky) alle 12.30 finale con l'Italia della routine acrobatica dell'artistico, stanotte le due 5 km femminili (ore 1, con Bruni e Pozzobon) e maschili (ore 3, di nuovo con Paltrinieri e Acerenza), alle 5 il Setterosa sfida il Sudafrica dopo il 27-1 all'Argentina.