Champions, la Juventus vola agli ottavi. L'Atalanta beffata da CR7

Serata agrodolce per le italiane in Champions League con una vittoria per la Juventus di Massimiliano Allegri e con un amaro pareggio per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini rispettivamente contro lo Zenit San Pietroburgo e il Manchester United. I bianconeri piegano per 4-2 la resistenza dei russi e lo fanno grazie alla doppietta di Paulo Dybala, grande mattatore della sfida dello Stadium, e ai gol di Federico Chiesa e Alvaro Morata. Brivido per la Vecchia Signora e per la Joya che deve ringraziare l'arbitro che gli fatto ribattere il penalty, sbagliato la prima volta e insaccato alle spalle del portiere russo nella seconda circostanza. Con questo successo i bianconeri salgono a quota 12 punti, a punteggio pieno unica squadra come il Bayern Monaco, staccano il pass per gli ottavi di finale con due turni d'anticipo e mantengono il primo posto con 3 punti di vantaggio sul Chelsea. Una Juventus double face: brillante e vincente in Europa, cupa e e perdente in Italia: chissà se questa vittoria netta e convincente sarà un buon viatico per il prosieguo della stagione anche in campionato.

Nell'altro match di serata, invece, l'Atalanta di Gasperini va due volte in vantaggio contro il Manchester United ma viene ripreso per ben due volte e sempre nel tempo di recupero (nel primo e nel secondo tempo) da Cristiano Ronaldo arrivato a quota 6 reti in carriera contro i nerazzurri. Al vantaggio siglato da Ilicic nel primo tempo ha risposto il portoghese sul finire della prima frazione su assist di un altro lusitano ex italiano come Bruno Fernandes. L'Atalanta ripassa in vantaggio nella ripresa con Zapata con il Var a convalidare il gol colombiano. Quando la vittoria sembra materializzarsi, però, ecco ancora il redivivo e sempreverde Cristiano Ronaldo a gelare il Gewiss Stadium. Con questo pareggio infatti l'Atalanta perde la chance di andare al comando del girone, resta ferma a quota 5 punti, a più due sull'ultimo posto occupato dallo Young Boys e a meno due dalla coppia di testa formata da Villarreal e United. La qualificazione è ancora in bilico ma assolutamente possibile e se la Dea giocherà come questa sera non ci saranno problemi a staccare il pass per gli ottavi di finale.

Il tabellino

Juventus-Zenit San Pietroburgo 4-2

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata

Zenit San Pietroburgo: Kritsyuk; Lovren, Chistyakov, Rakitsky; Karavaev, Wendel, Barrios, Sutormin; Claudinho, Mostovoj; Azmoun

Reti: 11' 58' Dybala (J), 26' aut Bonucci (Z), 74' Chiesa (J), 82' Morata (J) 92' Azmoun (Z)

Il tabellino

Atalanta-Manchester United 2-2

Atalanta: Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata.

Manchester United: De Gea; Bailly, Varane, Maguire; Wan Bissaka, McTominay, Pogba, Shaw; Bruno Fernandes; Rashford, Cristiano Ronaldo

Reti: 11' Ilicic (A), 46' e 92' Ronaldo (M), 58' Zapata (A)