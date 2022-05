"Ma che c... fate!", l'ira di Leclerc con il box Ferrari

La Ferrari ha commesso un errore, un grave errore ai box e a pagarne le conseguenze è stato Charles Leclerc che da leader del gp di Monaco ha chiuso la gara al quarto posto. Questa topica potrebbe rivelarsi decisiva al termine della stagione sia in classifica piloti dove il monegasco ha perso ancora punti nei confronti del rivale Max Verstappen, che in classifica costruttori dove la Red Bull ha allungato ulteriormente sul Cavallino.

Cos'è successo

Partiti con oltre un'ora di ritardo, con le gomme da pioggia come da regolamento, i piloti Ferrari hanno tenuto la testa della corsa fino all'incriminato giro 22. Con la pista che andava progressivamente asciugandosi, infatti, la Red Bull ha richiamato prontamente ai box Sergio Perez, per un cambio gomme, passando così alle intermedie. Ed ecco il primo errore Ferrari che decide di non coprire la mossa chiamando ai box Sainz. Lo spagnolo dice che vuole resta pista per passare direttamente alle slick, ovvero le gomme da asciutto.

La Ferrari fa rientrare Leclerc dopo che anche Verstappen si è fermato, anche lui per gomme intermedie: è Charles quindi al giro 19 ad adeguarsi e a montare le intermedie. E quando rientra in pista è dietro Perez che intanto è riuscito a scavalcarlo a suon di giri veloci. A quel punto scatta il secondo errore. Perché il muretto al giro 22 richiama Sainz per mettere direttamente le slick, e fa rientrare anche Leclerc per una seconda volta in pochi giri, salvo poi, non appena il monegasco è entrato nella pit lane, cercare di fermarlo, dicendogli "non entrare, non entrare".

La rabbia di Leclerc