F1, Perez vince nel caos di Monaco. Leclerc solo 4°: errori fatali per la Ferrari

Il settimo impegno della stagione di F1 ha regalato emozioni e anche attimi di terrore per l'incidente tremendo occorso a Mick Schumacher. La pioggia battente e copiosa ha ritardato la partenza di oltre un'ora e alla ripresa delle danze, dal giro 3 di 77, è successo di tutto e purtroppo la Ferrari non ha risposto presente. A trionfare a Monaco è stato Sergio Perez con la sua Red Bull davanti a Carlos Sainz jr, Max Verstappen e Charles Leclerc, fuori dal podio nel gp di casa e dopo aver ottenuto la pole position nella giornata di ieri. Dopo i tanti complimenti alla Ferrari, però, questa volta la strategia del Cavallino non si è rivelata vincente e la vittoria, che sarebbe stata meritata per quanto visto in questo fine settimana, è sfumata.

La Ferrari è stata in testa fino al giro 22 quando il box del Cavallino deciso di richiamare contemporaneamente, salvo poi rendersi conto di aver commesso un errore, sia Leclerc che Sainz. A quel punto la vetta della corsa è stata presa da Sergio Perez che non l'ha più persa vincendo così il suo terzo gran premio in carriera davanti allo spagnolo della Ferrari e al compagno di squadra Verstappen salito sul gradino più basso del podio. Mastica amaro Leclerc che vede ancora una volta sfumare la vittoria nel gp di casa. Senza quell'errore, grave, anzi gravissimo molto probabilmente il monegasco avrebbe vinto la gara davanti a Sainz con le Red Bull ad accontentarsi del terzo-quarto posto ma così non è stato.

Il gp di Monaco è stato condizionato pesantemente dalle condizioni meteo, dalla pioggia, dagli incidenti, dai ritardi e da una serie di errori. La direzione corsa al giro 36 di 77 ha dovuto anche far partire il cuntdown di 35 minuti in quanto arrivati al limite delle due ore di corsa con i giri totali previsti che non sono stati dunque ultimati. A esultare, ovviamente, sono le Red Bull che non immaginavano di poter fare meglio delle Ferrari in questo weekend che era totalmente ad appannaggio del Cavallino.

Primo e terzo posto per Perez e Verstappen, solo secondo e quarto posto per le due rosse con il campione del mondo in carica che allunga ancora leggermente su Leclerc in classifica piloti e con la Red Bull che allunga ulteriormente sulla Ferrari in quella costruttori. A completare la top ten il quinto posto di George Russell, sesto Lando Norris, settimo Fernando Alonso, ottavo Lewis Hamilton, nono Esteban Ocon e decimo Valterri Bottas.